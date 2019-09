Anticipazioni Una Vita | puntate spagnole | un tradimento inaspettato

Una Vita - Anticipazioni : inizia la storia d’amore tra Telmo e Lucia - i nuovi protagonisti : Telmo e Lucia - Una Vita Usciti di scena Diego (Ruben De Eguia) e Blanca (Elena Gonzalez), i telespettatori di Una Vita incominceranno ad assistere alla storia d’amore tra i nuovi protagonisti Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Padre Telmo Martinez (Dani Tatay). Quest’ultimo, oltre a diventare il nuovo parroco di Acacias, riceverà dal priore Espineira (Josè Luis Martinez) l’ordine di osservare ogni mossa della Alvarado e, col ...

Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2019 : Telmo indaga su Lucia - cosa nasconde la cugina di Celia? : Telmo, appena arrivato a Calle Acacias, comincia a indagare su Lucia. Il sacerdote ha ricevuto il preciso compito di scoprire la verità sulla bella cugina di Celia.

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : JESSICA e HENRY diventano una coppia! : Per JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) potrebbe essere finalmente la volta buona! Dopo essersi sempre innamorata di uomini che avevano già il cuore impegnato, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella estetista sembra aver finalmente trovato il principe azzurro… Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: JESSICA si innamora di HENRY HENRY ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata 824 di Una VITA di domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019: Samuel non riesce a trovare la scatola in cui aveva nascosto i gioielli e Carmen gli dice di essersi sbarazzata dell’oggetto… Resa dei conti per la Reyes: Silvia affronta Blasco e il suo gesto avrà conseguenze estreme… Leonor riceve una lettera da Blanca che riesce a tranquillizzarla molto… Padre Telmo prosegue nelle sue investigazioni su ...

Anticipazioni Una Vita del 22 settembre : Silvia vuole vendicare la morte di Arturo : La programmazione pomeridiana di Una Vita continua a comprendere anche la domenica, infatti oggi 22 settembre verrà trasmesso un lungo appuntamento che dovrebbe durare circa due ore. La soap partirà intorno alle ore 14:20 (subito dopo Beautiful) e proseguirà fino alle 16:25 quando lascerà spazio a Il Segreto. Queste puntate si soffermeranno innanzitutto sulla disperazione di Silvia in seguito alla morte di Arturo, ucciso nel giorno delle nozze. ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria in balìa di una psicopatica : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: il folle piano di Fernando Al peggio non c’è mai fine a Il Segreto come si può evincere da una’anteprima apparsa su Nuovo Tv. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che la dolce Maria Castaneda si troverà in balìa di una pazza psicopatica, l’infermiera Dori. Maria è convinta di essersi finalmente liberata di Fernando Mesia che nutre per lei una vera e propria ossessione. ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Mauro Smaschera Ursula! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: Genoveva entra nelle grazie di Ursula e questo diventa problematico per molti abitanti di Acacias 38. Ma il ritorno di Mauro può cambiare la situazione. Nella nuova stagione di Una Vita, sono davvero tanti i colpi di scena. In particolar modo, adesso i telespettatori spagnoli hanno assistito al ritorno di Mauro, purtroppo senza la sua Teresa. L’ispettore ha spiegato che la donna non c’è più e ...

How to get away with murder - Anticipazioni 6×02 : una verità scioccante : anticipazioni How to get away with murder 6×02: la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della stagione conclusiva di How to get away with murder. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 6×02 che – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Vivian’s Here”, è stato scritto da Michael Russo e diretto da Mike Smith, già alla regia di alcuni tra ...

UNA VITA/ Anticipazioni puntata 22 e 21 settembre : Liberto lascia Rosina... : Una VITA, Anticipazioni puntate 22 e 21 settembre: Blanca finge di sedurre Samuel e lo accoltella mentre Antonito annuncia una clamorosa decisione.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 22 settembre 2019 : anticipazioni puntata 823 di Una VITA di domenica 22 settembre 2019: Liberto e Felipe si recano da Samuel, che dice loro di essere stato ferito in una rocambolesca rapina in casa. Leonor però non si convince e chiede al giovane Alday dove siano Blanca e Diego. Samuel riesce a convincere la Hidalgo che la coppia ha fatto pace e ha lasciato Acacias. Brutta umiliazione per Antoñito, il quale organizza una sontuosa dimostrazione del tergilune ...

Una Vita Anticipazioni 22 settembre 2019 : Silvia uccide Blasco per vendicare Arturo : Mentre Samuel tenta di tenere nascosta la verità sul suo incidente, Silvia esce allo scoperto per vendicarsi della morte del marito.

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Ridge Tradisce Brooke con Shauna! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: la storia di Beth continua a complicare la situazione, e Shauna è pronta a tutto per salvare sua figlia Flo. Nelle Puntate Americane di Beautiful, la famiglia Forrester sta attraversando dei periodi complicati legati al ritrovamento di Beth. La bambina non è morta ed è in realtà Phoebe, adottata da un’inconsapevole Steffy. Ridge, Brooke e gli altri attribuiscono la responsabilità di quanto ...

Una Vita Anticipazioni : Rosina annuncia ai vicini che Leonor e Casilda sono sorelle : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, una delle soap opera più conosciute dai telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che l'arrivo di Maria provocherà non pochi problemi a Rosina Rubio. La donna, infatti, sarà costretta a rivelare a tutti i vicini che Leonor Hildago e Casilda Escolano sono sorelle, visto che quest'ultima è il ...

L’Isola di Pietro 3 - data e Anticipazioni : una morte inaspettata : data L’Isola di Pietro 3 – prima puntata, un inizio difficile per Elena Sereni: una morte improvvisa la distruggerà Quando inizia L’Isola di Pietro 3? Una data è stata scelta: il 18 ottobre 2019, eccetto slittamenti vari. Per il momento questo è il giorno indicativo in cui potrebbe essere trasmessa la prima puntata: vedremo Elena […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, data e anticipazioni: una morte inaspettata ...