Anticipazioni U&D over | Riccardo ancora geloso di Ida e lei piange | ritorna Anna

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Lunedì 23 settembre riprende l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, durante la quale andrà in onda la seconda registrazione del trono, avvenuta il 7 settembre a Roma. Anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena, che avranno come protagonisti soprattutto Ida e, la ex coppia protagonista del trono, alle prese con numerosi alti e bassi. E poiocchi puntati su Gemma Galgani e i nuovi pretendenti, ma anche sul ritorno in studio diTedesco, l'amica di Giorgio Manetti. Spoiler del tronodi Uomini e donne:non hadimenticato Ida Platano Ledi questa nuova registrazione di Uomini e donnerivelano che Armando estanno entrambi conoscendo la nuova dama Valentina F., ma quest'ultima accusa Guarnieri di essere troppo freddo e distante. A quel punto interviene ...

infoitcultura : Anticipazioni U&D oggi 20 settembre: sul trono arriva Giulio Raselli, ex di Temptation - zazoomblog : Anticipazioni U&D oggi 20 settembre: sul trono arriva Giulio Raselli ex di Temptation - #Anticipazioni #U&… - Iperborea_ : RT @CGiuliamars: Dopo aver letto le anticipazioni di u&d dico che @Iperborea_ è Nostradamus! Anche se da corteggiatore e non da tronista, J… -