Amici Celebrities batte di poco Ulisse Ornella Vanoni è una scheggia impazzita | Maria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) VinceDe Filippi, può gioire Alberto Angela. La prima sfida del sabato sera vede in testa, spin off del famoso talent, visto da 3.274.000 telespettatori con il 20,6% di share conche ha ottenuto 3.502.000 spettatori e il 19% di share. Programmi dalla durata differente con lo show di Canale 5 che ha salutato il pubblico un’ora dopo quello di Rai1, sulla sfida ha inciso una differenza di traini (Soliti Ignoti al 20,5% vs Paperissima Sprint al 13,7%), oltre alla partita Milan-Inter in onda sulla piattaforma Sky grazie all’accordo con Dazn. Numeri alla mano Canale 5 la spunta anche in sovrapposizione, prendendo cioè in considerazione lo stesso periodo di messa in onda dalle 21.29 alle 23.49:ha portato a casa 3.631.000 e il 19,69% mentreha ottenuto 3.493.000 e il 18,94%. Una differenza, dunque, di 138 mila telespettatori e ...

