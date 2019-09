Ambra e Allegri vicini alle nozze | il messaggio su Instagram al matrimonio dell’ amica

Massimiliano Allegri si trasferisce a Brescia per amore di Ambra : L’ex allenatore Massimiliano Allegri andrà a vivere a Brescia, in un prestigioso complesso residenziale, insieme ad Ambra Angiolini. Il mister che si è preso una pausa nel calcio è andato a convivere con l’attrice dopo due anni d’amore. E ora si dividerà tra la cittadina lombarda e Torino e Milano dove, invece, vivono i suoi figli Giorgio e Valentina. Ambra ha lasciato la villa in cui viveva con Francesco Renga e si è ...

“Lo hanno già fatto!”. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - la foto non mente. E il gossip esplode : La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è emersa nel corso del 2017 e ha da subito fatto impazzire gli italiani, che si sono immediatamente interessati alle vicende della coppia. “È l’unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi“, ha detto lei, per poi concludere: “Ed è talmente bello che che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia“. \\Nel corso di un’intervista con ...

Massimiliano Allegri si trasferisce a Brescia per amore di Ambra : L’ex allenatore Massimiliano Allegri andrà a vivere a Brescia, in un prestigioso complesso residenziale, insieme ad Ambra Angiolini. Il mister che si è preso una pausa nel calcio è andato a convivere con l’attrice dopo due anni d’amore. E ora si dividerà tra la cittadina lombarda e Torino e Milano dove, invece, vivono i suoi figli Giorgio e Valentina. Ambra ha lasciato la villa in cui viveva con Francesco Renga e si è trasferita con i figli ...

Massimiliano Allegri va a vivere a Brescia con Ambra Angiolini : Ufficialmente ancora sotto contratto con la Juventus (e a cifre spaventose: 7,5 milioni di euro netti), Massimiliano Allegri si è trasferito a Brescia. Qui, infatti, vive la compagna e futura sposa Ambra Angiolini, da due anni oramai al suo fianco.Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'ex allenatore bianconero vivrà in un prestigioso complesso residenziale del capoluogo lombardo, dividendosi così tra Brescia, Torino e Milano, dove ...

Ambra - nuova vita con Allegri. E la figlia sparisce da Instagram : Va a gonfie vele l’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tanto che i due avrebbero deciso di fare un passo importante: andare a convivere. È questa l’indiscrezione svelata dal settimanale Chi che conferma come l’attrice e l’allenatore siano sempre più uniti, tanto da prendere l’importante decisione di andare a vivere insieme. Appena rientrati da una vacanza da sogno in Sudafrica Ambra e Max, avrebbero deciso di non separarsi più, ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - super novità per la coppia : il passo avanti non è passato inosservato : La love story tra l'attrice Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri procede con il vento in poppa. Da poco rientrati da una vacanza, l’ex allenatore della Juventus e la 42enne sembrano decisi a tentare una convivenza. Nelle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si legge che la cop

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri “vanno a convivere”. E la figlia di lui sparisce dai social : Nuova vita per la coppia: secondo il settimanale Chi, Ambra e Allegri sono pronti a vivere insieme della casa di lei a Brescia, appositamente ristrutturata. Per il momento, non ci sarebbero nozze in programma. Intanto, fa discutere la scelta di Valentina Allegri, la figlia di lui, di staccarsi dai social.Continua a leggere

Ambra Angiolini e Max Allegri - mistero a casa. Nessuno riesce a spiegarselo : cosa è successo : Sono una delle coppie più ammirate d’Italia. Parliamo di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ed Ambra Angiolini, famosa showgirl. I due, al ritorno dal viaggio in Sudafrica, avrebbero deciso di compiere un passo importante per fortificare il proprio rapporto: andare a convivere. L’indiscrezione è lanciata dal giornale “Chi”, che racconta la pregressa decisione dell’ex presentatrice di “Non è la Rai” di avviare i lavori di ...