Allerta Meteo | forte maltempo nelle prossime ore sulle aree tirreniche | rischio locali

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) E’ già in atto, oramai da diverse ore, l’annunciato peggioramento del tempo su parecchie regioni. Rovesci e temporali nella notte soprattutto sulla Liguria, Toscana, localmente Lazio, poi via via verso l’Emilia un po’ tutta in queste ore, sul Sud della Romagna, localmente sul Centro Sud Lombardia, sull’Umbria,Marche e sui settori occidentali abruzzesi. Rovesci sparsi in Sardegna e localmente in Sicilia, specie sui settori meridionali. Va meglio sul resto del Sud e anche al Nordest, sebbene con nubi in aumento. Attenzione, però, perché per le ore centrali, quelle pomeridiane e anche serali, è atteso ilpiù intenso e probabilmente per qualche fase anche pesante su alcuni settori. Ma vediamo i particolari. Previsione per le ore centrali, il pomeriggio e la sera Intensi nuclei perturbati a elevato sviluppo verticale andranno sviluppandosi sul ...

