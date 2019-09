Albania | nuova forte scossa di terremoto | danni a oltre 400 case e palazzi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Unadidi magnitudo 4.9 si è registrata inpoco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio deideldel pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino a tarda serata sono stata registrate 100 lievi scosse di assestamento. L'articolodi400proviene da Il Fatto Quotidiano.

