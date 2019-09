Fonte : inmeteo

(Di domenica 22 settembre 2019) Notte da incubo indove è proseguita senza soste la sequenza sismica scatenatasi ieri pomeriggio col sisma di magnitudo 5.6/5.8 sulla scala richter. Questa prima forte scossa è stata...

InMeteo : NEWS: Albania: continuano le scosse di terremoto. Tanti i danni, 100 feriti - Gree3610 : I terremoti continuano in Albania..Dio abbi pietà ?? #Terremoto - planisferiale : RT @ElvanaBilalaj: #terremoto in Albania- Media albanese: sono 52 i feriti e molti danni materiali. I cittadini, ancora in panico, si trova… -