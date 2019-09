Aereo caduto a Orio al Serio | vigili del fuoco da Milano per la rimozione | domani i

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suoda turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate ae Bergamo. Questa mattina è iniziata ladell’da turismo dall’Aero club bergamasco. Il perito nominato dalla Procura della Repubblica Alberto Forchini ha ispezionato il vano oli come disposto dal sostituto procuratore Maria Cristina Rota e dal pm Silvia Marchina. Il sopralluogo e’ durato un’ora con gli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato la zona. Dalla pista dell’club non ci sono stati decolli per consentire alla Procura di terminare i rilievi tecnici sulla carcassa che sara’ ...

