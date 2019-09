80 anni fa nasceva Junko Tabei | leggenda dell’alpinismo mondiale

Leonard Cohen nasceva 85 anni fa : Leonard Cohen avrebbe compiuto 85 anni oggi, 21 settembre. Il cantautore canadese, prima poeta e poi uno dei massimi interpreti della storia della musica d'autore per 50 anni di carriera, e' morto il 7 novembre del 2016 a Los Angeles, a soli quattro mesi dall'amata Marianne Ihlen musa ispiratrice della bellissima 'So Long, Marianne' una delle canzoni piu' note del cantautore di Monreal. Legato alla morte di Ihlen c'e' una presa coscienza della ...

Fausto Coppi - 100 anni va nasceva il ‘Campionissimo’ : dal Giro del ’40 al Tour del ’52 - cinque corse che lo hanno reso leggenda : Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso Gianni Brera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. ...

Il 13 settembre di 166 anni fa nasceva Hans Joachim Christian Gram : Esattamente 166 anni fa, in questo giorno, a Copenaghen, veniva al mondo Hans Joachim Christian Gram, il cui nome è indissolubilmente legato alla sua più importante scoperta, ossia la cosiddetta "colorazione di Gram". Da questa sua osservazione ebbe origine la classificazione dei batteri in Gram-positivi e Gram-negativi. La vita di Hans Joachim Christian Gram Nato a Copenaghen il 13 settembre 1853, intraprese in un primo momento gli studi di ...

Gianni Brera - 100 anni fa nasceva il re dei giornalisti sportivi : Gianni Brera, 100 anni fa nasceva il re dei giornalisti sportivi Raccontò Mondiali di calcio e Olimpiadi, le grandi corse ciclistiche, l’atletica e i personaggi dello sport italiano e mondiale. Fu anche polemista eccezionale e inventore di neologismi che ancora oggi sono usati per raccontare il pallone sui giornali e in ...

Herman Melville : 200 anni fa nasceva l’irrequieto scrittore di “Moby Dick” : All'epoca della pubblicazione "Moby Dick" riscosse ben poco successo. Deluso dalla complessa simbologia del romanzo, il pubblico dimenticò per oltre un secolo il nome di Herman Melville: in seguito lo scrittore tenterà un ultimo, fallimentare viaggio in Italia per descriverne le bellezze. Ma oggi, a due secoli dalla nascita, Melville è riconosciuto a tutti gli effetti come "l’Omero degli oceani".Continua a leggere

Primo Levi : l’autore di “Se questo è un uomo” nasceva 100 anni fa : Il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi. Lucido narratore dell’orrore di Auschwitz, prima dell’esperienza partigiana e della cattura e dopo la liberazione dal campo di concentramento tedesco, Levi è stato anche uomo di scienza. La sua passione per la chimica ha dato forma a quella per la scrittura: da “Se questo è un uomo” a “Il sistema periodico”, ecco le sue opere più belle.Continua a leggere

“Nati per leggere” : 20 anni fa nasceva il progetto che promuove la lettura per l’infanzia : La lettura non ha età: lo dimostra “Nati per leggere”, il progetto messo in piedi vent'anni fa da pediatri, bibliotecari e pedagogisti per promuovere l’abitudine a sfogliare un libro fin dai primissimi anni di vita. Anche da neonati si può essere appassionati lettori: con il supporto dei genitori, ovviamente, imparando che ogni singola storia è uno strumento fondamentale per crescere.Continua a leggere