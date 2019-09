100 000 fan e tanti ospiti con Jovanotti a Linate per l’ultima festa del Jova Beach Party

Serie A 2019-2020 - la classifica degli abbonamenti. Inter prima con 41000 - davanti a Milan e Juventus : Lo Scudetto degli abbonamenti lo ha vinto l’Inter. Per mister Antonio Conte ed i suoi giocatori si tratta di una bella soddisfazione, certo, ma sulla maglia il triangolino tricolore non si può apporre per questa statistica. I nerazzurri, tuttavia, hanno centrato quota 41mila in fatto di sottoscrizioni delle tessere per assistere alle partite casalinghe di San Siro, con un incremento notevole rispetto alle 30mila di un anno fa. Questa ...

Meteo estremo - devastanti inondazioni in Texas per la tempesta Imelda : oltre 1000mm in poche ore - città sott’acqua e 2 vittime [FOTO e VIDEO] : La tempesta tropicale Imelda ha toccato terra in Texas, scaricando tantissima pioggia. Si è presto indebolita in depressione tropicale ed ora è un sistema post-tropicale. La minaccia principale di Imelda non è mai stato il vento ma le gravi inondazioni, poiché il sistema produce intense precipitazioni. La situazione è simile a quella generata dall’uragano Harvey che nel 2017 ha compiuto il landfall nel sud del Texas, causando gravi inondazioni ...

Auto : 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per eccellenze agroalimentare (2) : (AdnKronos) - Contemporaneamente, e per tutta la giornata di sabato 28 a Milano a Piazza Gae Aulenti verranno esposti in anteprima modelli di vetture elettriche o ibride inedite per il mercato italiano. La mattina di sabato 28 la competizione prevede che le Auto, in partenza dal centro di Brescia, p

Auto : 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per eccellenze agroalimentare (3) : (AdnKronos) - “La 1000 Miglia Green - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - sposa in pieno la filosofia della Regione Lombardia: promuovere modelli di mobilita` sostenibile legando i progetti alla valorizzazione dei prodotti agroalim

Auto : 1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per eccellenze agroalimentare : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari lombarde si sposano con la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità` riservata a vetture elettriche e ibride, che prenderà il via il prossimo 27 settembre a Brescia e avra` Regione Lombardia come partner. L’assessorato

1000 Miglia Green - A Brescia la prima gara di regolarità per elettriche e ibride : Cè una Mille Miglia che si corre con le auto del futuro, le ibride e le elettriche, ma volendo anche con esemplari storici: purché alimentati a batteria o, quantomeno, elettrificati. la Mille Miglia Green, al via venerdì 27 settembre da Brescia per poi raggiungere prima il centro di Milano e quindi lautodromo di Lainate al termine di una tre giorni allinsegna della mobilità sostenibile. Levento è organizzato in collaborazione con lassessorato ...

Stangata sulla patente di guida - prenderla costerà 1000 euro : Arriva una vera e propria Stangata per chi vuole prendere la patente di guida a causa del previsto aumento dell’Iva sulle lezioni di guida imposto dall’Unione europea. Prendere la patente dunque costerà anche 1000 euro visto che il Governo nazionale si è dovuto adeguare alle direttive dell’Ue. Intanto le autoscuole non ci stanno e annunciano battaglia. Oggi è prevista una giornata di sciopero delle scuole guida italiane e anche ...

Pecoraro Scanio : “100.000 cittadini chiedono subito la dichiarazione di emergenza climatica per l’Italia. Stop a disastri e lutti. Serve impegno serio”. : Roma – “Siamo molto contenti di essere stati ricevuti dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Francesco D’Uva, e soprattutto per aver riscontrato una disponibilità importante in un movimento che ha una forte coscienza ecologista. La richiesta che poniamo, insieme ad oltre 100.000 cittadini italiani, è quella di dichiarare l’emergenza climatica nel nostro Paese. È un segnale importante lanciato dalla ...

Ducati Multistrada a quota 100.000 : A 16 anni dal primo esemplare uscito dalla linea di assemblaggio, la famiglia Ducati Multistrada ha raggiunto l’importante traguardo delle 100.000 moto prodotte. La consegna della Multistrada numero 100.000, una 1260 in versione Pikes Peak personalizzata con una marcatura laser sulla testa di sterzo, è stata effettuata direttamente dall’AD Claudio Domenicali a Dave Hayard, un […] L'articolo Ducati Multistrada a quota 100.000 sembra essere ...

HP Elite Dragonfly è il notebook con schermi opzionali fino a 1000 candele al metro quadro : HP ha presentato il nuovo notebook Elite Dragonfly, un notebook sottile e leggero indirizzato ai professionisti che viaggiano molto per lavoro. La sua peculiarità è che fra le opzioni per lo schermo se ne può scegliere uno (opzionale) con una luminosità dello schermo fino a 1000 candele al metro quadro. A quanto risulta le configurazioni disponibili saranno tre: tutte con dimensioni dettate dallo schermo da 13,3 pollici. Si può scegliere una ...

NBA 2K20 Global Championship – Vesti i panni delle stelle del basket USA nel torneo che mette in palio 100.000 $ : Nasce l’NBA 2K20 Globa Championship: il nuovo torneo per aspiranti giocatori di NBA 2K20 con in palio 100.000 dollari 2K è felice di annunciare oggi la propria partnership con la National basketball Association (NBA), la National basketball Players Association (NBPA) e l’ESL, la più grande compagnia di esports, per la creazione dell’NBA 2K20 Global Championship. Con 100 mila dollari di premio, l’NBA 2K20 Global Championship è un ...

Gemitaiz contro Social Boom : 'Parassita - ti mando 1000 euro' - poi invita i fan a deriderlo : Social Boom è il nome dei uno dei più noti canali di gossip presenti su YouTube Italia, spesso e volentieri dedica attenzioni e contenuti ai protagonisti della scena rap. Il gestore del canale, in uno dei suoi ultimi video, si è occupato di Gemitaiz, raccontando quanto, secondo alcune non meglio precisate testimonianze da lui raccolte, sarebbe accaduto durante uno degli ultimi live del rapper romano classe 1998, in rampa di lancio con 'Scatola ...

Trova portafoglio con 1000 euro su una panchina e decide subito cosa fare : gli amici lo rimproverano : Rocco Corsano ha raccontato la storia che lo ha visto protagonista, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La vicenda si svolge in Basilicata: “Ero a Bernalda, un paese in provincia di Matera. Ero appena stato dal sindaco e tornando a casa nella villa comunale su una panchina ho Trovato un portafoglio. Erano le 14. Ho aperto il portafoglio, ...