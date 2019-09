Walking on the Moon | l’Università Bicocca ripercorre la storica impresa

The Walking Dead 10 regala una nuova vita ad Ezekiel e Negan : tanti personaggi promossi a regular nei nuovi episodi : The Walking Dead 10 sta arrivando, lo farà negli Usa il 6 ottobre e in Italia qualche ora dopo, il 7 sempre su Fox di Sky. Nonostante gli ascolti siano calati notevolmente in questi ultimi due anni, la serie continua a tenere al guinzaglio i fedelissimi ma anche i piani alti di AMC tanto da puntare su un allargamento degli orizzonti con un un nuovo spin off e tre film dedicati a Rick Grimes di cui ancora si sa poco o nulla. Rimane il fatto che ...

L’ombra di Rick Grimes sul finale di Fear The Walking Dead 5 : il trailer del penultimo episodio : Il finale di Fear The Walking Dead 5 si avvicina a grandi passi e sembra che tutto possa chiudersi proprio come si è aperto ovvero con l'ombra di Rick Grimes che aleggia sui protagonisti e, soprattutto, su questo nuovo gruppo che ha fatto capolino negli episodi scorsi. Tra elicotteri e possibili soldati, lo sceriffo potrebbe non aver fatto una bella fine, almeno nel senso lato del termine, e qualche dettaglio in più potrebbe arrivare con gli ...

The Walking Dead 10 riparte con due episodi al cardiopalma - parola di Greg Nicotero : Manca meno di un mese alla partenza di The Walking Dead 10 e ormai tutti i protagonisti, avanti e dietro la macchina da presa, hanno promesso scintille al pubblico. Perché farlo se non è la verità? I pochi fan rimasti fedeli alla serie lo sperano ma se così non fosse? Anche secondo il produttore esecutivo Greg Nicotero sembra che i primi due episodi di The Walking Dead 10 saranno "piuttosto tosti". Ad alzare il velo sull'inizio della ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo nel nuovo promo : svelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

I Caryl protagonisti in The Walking Dead 10 : “Sarà una delle relazioni più forti” : Il 7 ottobre è ormai dietro l'angolo e presto saremo davanti allo schermo per guardare i nuovi episodi di The Walking Dead 10. L'ottima nona stagione è stata bistrattata dal pubblico scappato in massa lasciando che la serie sprofondasse negli abissi più cupi della palude degli ascolti, le cose miglioreranno questa volta? Il cast lo spera così come tutti coloro che lavorano allo show e continuano a promettere fuochi d'artificio e novità, ma ...

The Walking Dead : The Telltale Definitive Series è disponibile per PS4 e Xbox One : Skybound Games annuncia oggi che The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, un bundle con tutte e quattro le stagioni dell'acclamata serie, è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.Per celebrare questa importante occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio, visibile più in basso.Questa edizione definitiva di The Walking Dead di Telltale offre ai giocatori oltre 50 ore di gameplay attraverso 23 episodi unici, più di 10 ore di ...

Fear The Walking Dead 5 regala al pubblico morti e nemici ad un passo dal finale (video) : Fear The Walking Dead 5 sta per volgere al termine visto che sono rimasti da sparare solo gli ultimi tre episodi, ma non c'è ancora nessuna novità sulla messa in onda italiana prevista dapprima ad inizi di agosto su MTV e poi sparita nel nulla. Il pubblico attende con ansia di sapere quando vedrà i nuovi episodi mentre negli Usa, qualche ora fa, è andato in onda l'episodio numero 13 che ha regalato al pubblico morti illustri e nuovi nemici che ...

The Walking Dead - dieci anni e non sentirli : svelata la cronologia degli eventi più importanti della serie : Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare visto che tra due mesi saremo qui a parlare della première della decima edizione di The Walking Dead pronti a spegnere le candeline di un anniversario importante. La serie ci tiene compagnia ormai da anni e dopo il crollo delle ultime stagioni, la nona ha regalato nuovo ossigeno ai suoi personaggi e al pubblico (almeno quello che è rimasto davanti alla tv) che adesso si aspetta grandi cose dai ...

Sky Box Sets/NowTV – Il catalogo : aggiunte The Walking Dead - I Muppet e The Deuce : Sky Box Sets il catalogo serie tv – Tutte le serie tv in onda settimanalmente su NowTV/Sky Go e le stagioni complete disponibili su SkyBoxSets Sky Box Sets il catalogo serie tv – A partire dal 1° Marzo 2016 tra i servizi proposti da Sky ai suoi abbonati è arrivato lo Sky Box Sets, una sezione dell’on demand dedicata alle stagioni complete di diverse serie tv. Dal 1° luglio 2017 Sky Box Sets è disponibile per tutti i ...

Due volti noti nei film di The Walking Dead? Chandler Riggs e Lennie James pronti a tornare al fianco di Andrew Lincoln : Tutto tace sui film di The Walking Dead dedicati, o incentrati, su Andrew Lincoln e il suo amato sceriffo, ma c'è già chi si dice pronto a tornare al suo fianco in futuro anche se la serie AMC sembra ormai un capitolo chiuso, o quasi. A dire la loro sull'eventualità di prendere parte ai film dell'universo di The Walking Dead sono due volti storici e molto amati della serie ovvero Chandler Riggs e Lennie James, Carl e Morgan. Nel primo ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead prende a bordo un volto noto di The Punisher e parte da un disastro aereo : Il nuovo spin off di The Walking Dead continua a prendere forma sul set ma non ha ancora un titolo ufficiale. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che si chiamerà "Monument" ma nessuno ha ancora confermato i rumors a riguardo. Le novità ufficiali che continuano ad arrivare dagli Usa riguardano il cast e, in particolare, l'arrivo di un nuovo membro regular del cast. Il nuovo volto dello spin off di The Walking Dead sarà quello ...

Dwight verso la redenzione in Fear The Walking Dead 5×10 : MTV rimanda ancora la messa in onda? : Continua la programmazione americana di Fear The Walking Dead 5 ma lo stesso non si può dire di quella italiana. L'11 agosto scorso, su AMC, lo spin off di The Walking Dead ha ripreso la sua corsa verso il gran finale di questa ottima stagione ma in Italia è tutto ancora fermo ad un non meglio precisato agosto. In un primo momento i fan si erano piazzati davanti allo schermo il 4 agosto, poi pensavano fosse l'11 il momento giusto e adesso ...

Addio Dango Nguyen - è morto l’attore di The Walking Dead : A soli 48 anni è morto sabato 10 agosto Dango Nguyen, sconfitto da un cancro contro cui aveva lottato a lungo. Per più di 20 anni l’uomo è stato vigile del fuoco in Georgia, per poi dedicarsi alla recitazione con il nome d’arte Dango Nu Yen con il quale aveva partecipato ad alcuni episodi della serie tv The Walking Dead, ma anche di The Red Road e Banshee – La città del male oltre che nel film Meet the Browns. L’Addio degli ex ...

The Walking Dead 10 regala un volto a Dante - il nuovo amore di Maggie : Scelto l'attore che in The Walking Dead 10 presterà il volto a Dante. Questo è quanto. Arriva dagli Usa la notizia che tutti stavano aspettando proprio quando insieme alle prime immagini della nuova stagione al via il prossimo ottobre su AMC e su Fox su Sky in contemporanea. La rinascita della serie è avvenuta con la nona stagione e questa decima sarà interamente costruita sulle novità portate dai Sussurratori e dalla neo libertà di Negan. A ...