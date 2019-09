‘Vuoi perdere peso? Suda tanto!’ | dicono E c’è anche chi ci crede

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) E perre tanto come si fa? Semplice, si fa attività fisica nelle ore più calde, magari indossandoqualcosa di pesante… L’idea che si possa dimagrire così suona folle (e di fatto lo è). Eppure qualcuno ci. La convinzione che un’abbondanteta sia indispensabile per dimagrire è più diffusa di quanto si creda. Del resto, questa idea è stimolatada quei siti e canali di televendita che propongono abbigliamento gommato o comunque pesante, guaine e altri indumenti non traspiranti.se qualcuno la soluzione la trova nell’armadio: un impermeabile leggero per correre sotto il sole! “Dopo l’attività fisica intensa, o semplicemente dopo aver fatto sport in una giornata calda, si perdono naturalmente molti liquidi. Perciò pesandosi si ha l’impressione di essere dimagriti. In realtà si è persa soltanto acqua, non massa grassa” spiega la dottoressa Ilaria Conti, biologa ...

