Volley | Europei 2019 | un virus colpisce l’Italia Giannelli e Colaci a letto | domani il

(Di sabato 21 settembre 2019) Vigilia complicatissima per l’Italia aglidimaschile.pomeriggio (ore 17.00) gli azzurri scenderanno in campo a Nantes (Francia) per affrontare la Turchia negli ottavi di finale ma l’avvicinamento alla partita è stato tutt’altro che semplice per i ragazzi del CT Chicco Blengini. La nostra Nazionale si è infatti trovata a fare i conti con sgraditi imprevisti che sicuramente non aiutano in vista del primo match a eliminazione diretta della rassegna continentale. Filippo Lanza è tornato a casa perché l’infortunio muscolare subito mercoledì sera contro la Francia ha dei tempi di recupero incompatibili con il torneo che si concluderà ben che vada domenica 29 settembre con la finale. L’Italia rimane dunque senza uno schiacciatore e la coppia composta da Osmany Juantorena e Oleg Antonov sarà chiamata agli straordinari anche perché il ...

