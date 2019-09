VIDEO Valentino Rossi MotoGP | GP Aragon 2019 | “Devo migliorare per il podio”

Fonte : oasport

ha analizzato la sua prestazione nelle qualifiche del GP diai microfoni di Sky: "Diciamo che quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perché non sei lontano dalla pole position e sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica anche se potevo fare un filo meglio, il mio passo non è male ma dobbiamo ancora lavorare perché in alcuni punti della pista Marquez, Quartararo e Vinales sono più veloci di me: loro sono i favoriti per il podio e se voglio lottare per il podio devo sicuramente fare meglio. Attenzione a Dovizioso e Rins, che partono leggermente indietro".

