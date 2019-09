VIDEO Danilo Petrucci MotoGP | GP Aragon 2019 | “Stiamo faticando | problemi in piega”

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGP : “Siamo più in difficoltà del solito - non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

VIDEO Danilo Gallinari : “Giocato alla pari con la Serbia per tre quarti - ora due lotte con Spagna e Porto Rico” : Danilo Gallinari ha segnato 26 punti ed è stato uno dei grandi protagonisti della partita tra Italia e Serbia ai Mondiali 2019 di basket, le marcature dell’azzurro non sono però bastate per la nostra Nazionale che è stata sconfitta per 77-92 dalla corazzata slava. Il cestista ha analizzato poi la sua prestazione: “La differenza tra noi e la Serbia in questo momento l’abbiamo vista nella continuità della partita: noi abbiamo ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Austria 2019 : brutta scivolata nelle qualifiche : Continua il periodo difficile di Danilo Petrucci, che dopo la brutta prestazione di Brno settimana scorsa non riesce più a trovare quelle ottime sensazioni che lo avevano portato a chiudere in maniera molto brillante la prima parte di stagione prima della pausa estiva. Il ducatista umbro sta palesando parecchie difficoltà anche sull’amica pista (per la casa italiana) di Spielberg, problemi che a suo modo di vedere derivano dalla sua ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

DIRETTA ITALIA SENEGAL/ Streaming VIDEO e tv : il ritorno di Danilo Gallinari : DIRETTA ITALIA SENEGAL: info Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per la Verona Basketball cup 2019, oggi 8 agosto.

Juventus - visite mediche al J Medical per Danilo [VIDEO] : La Juventus ha piazzato un nuovo colpo di mercato, si tratta del brasiliano Danilo che è arrivato in bianconero tramite uno scambio con Cancelo che si è trasferito al Manchester City, nelle casse del club bianconero anche 28 milioni di euro. Uno scambio che ha fatto molto discutere, l’ex Inter è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo ma le difficoltà in fase difensiva hanno spinto la Juventus alla cessione, Danilo non è ...

Juventus - Danilo è arrivato a Torino : inizia l’avventura in bianconero [FOTO e VIDEO] : La Juventus ha definito l’arrivo del terzino destro Danilo, il brasiliano arriva dal Manchester City in seguito ad uno scambio con Cancelo, nelle casse del club bianconero anche circa 30 milioni di euro. L’avventura in bianconero inizierà dalla giornata di domani e dopo le visite mediche, il calciatore è atterrato poco dopo le 18 all’aeroporto di Torino. Ad attenderlo una Jeep Grand Cherokee, presenti numerosi ...