VIDEO Daniel Grassl terzo nella quinta tappa ISU Junior Grand Prix di Danzica Riviviamo

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019)ha conquistato la terza posizionedel circuito ISUdi pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana presso l’Olivia Ice Rink di(Polonia). Il talento altoatesino, malgrado un punteggio depotenziato da tre chiamate del pannello tecnico (due di salto sottoruotato nel quadruplo rittberger e nel triplo axel, una di filo non chiaro nell’entrata del triplo flip), ha convinto pubblico e giuria atterrando con un arrivo problematico il quadruplo lutz iniziale, ben eseguendo elementi importanti come le combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e triplo rittberger/euler/triplo salchow, raccogliendo nel segmento 147.63 (79.63, 70.70) per 228.64 punti totali. L’atleta di Lorenzo Magri si giocherà dunque la qualificazione alle Finali di Torino in casa, ad Egna (Bolzano), in occasione dell’ultimo appuntamento ...

