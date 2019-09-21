romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 09:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-09-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: Corte dei Conti, 'troppi dipendenti poco qualificati' (3) - Affaritaliani.it
Sicilia: Corte dei Conti, 'troppi dipendenti poco qualificati' (3) Affaritaliani.it
(AdnKronos) - La contrazione della spesa per il personale della Regione è stata pari a 4,5 punti percentuali, pari a 37 milioni di euro, di cui 29 per retribuzioni e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR SULLA VIA DEL MARE A POMEZIA, RALLENTAMENTI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER LATINA IN DIREZIONE TERRACINA AD APRILIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA CARROCETO TRA VIA VERDI E VIA GUARDAPASSO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PERCORRENDO VIA SALARIA, RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO, ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CIRCEO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LENTA, MA PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA TRAFFICO ANCORA INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SULLA VIA CASSIA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA PISANA E BOCCEA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E L’AUTOSTRADA A24; CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI RIMANIAMOO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA DIREZIONE Roma, RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA FLAMINILA TROVIAMO CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI LAVORI MENTRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGO CODE TRA RomaNINA E APPIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE , QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA CON CODE TRA APPIA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E TIBURTINA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST ...