Vaticano | inchiesta su abusi | possibile episodio di molestie nella sacrestia di San Pietro

(Di sabato 21 settembre 2019) Una scuola per aspiranti sacerdoti, il pio collegio Opera di Don Folci, sarebbe finito al centro di due inchieste parallele, una interna ale l’altra portata avanti dalla procura di Roma. Si indaga su una serie dicompiuti nel corso del tempo nei confronti di uno studente: un lungo elenco di imposizioni ottenute con l’autorità che avrebbero creato una sudditanza psicologicavittima, impedendole di reagire alle angherie subite all'interno della struttura. Infatti l’Opera di Don Fulci è un convitto in cui le famiglie mandano i propri figli per permettere loro di frequentare gratuitamente il San Pio X, uno tra i più prestigiosi licei privati della Capitale. I giovani ospiti escono ogni mattina per andare a lezione e tornano di pomeriggio nell’edificio – situato all’interno dello Stato Pontificio – per studiare e frequentare le funzioni liturgiche del Papa: molti di ...

