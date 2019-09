Vangelo del 21 Settembre 2019

Vangelo del 20 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

Vangelo Commentato da Papa Francesco del 19 Settembre 2019 : LETTURA DEL GIORNO Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo1Tm 4,12-16Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con ...

Il Vangelo del 19 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di ...

Vangelo del 18 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore disse: «A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”.È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: “È indemoniato”. È venuto il Figlio ...

Il Vangelo del 17 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla.Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre ...

Vangelo del 16 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao.Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli ...

Il Papa ai vescovi orientali : il Signore ci vuole seminatori miti del Vangelo dell’amore : Papa Francesco, ricevendo stamani in udienza i vescovi orientali cattolici in Europa, ha indicato le vie da percorrere per costruire “una civiltà dell’incontro”: il mondo – ha osservato – ha bisogno di “artigiani di dialogo”, di “seminatori miti del Vangelo dell’amore”: “Oggi, mentre troppe disuguaglianze e divisioni minacciano la pace, sentiamoci chiamati ad essere artigiani di dialogo, promotori di ...

Vangelo del 14 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia ...

Prete vuole distribuire ai fedeli un video sul Vangelo ma per un errore il video è di tutt’altro genere : Un Prete voleva fare un regalo ai suoi parrocchiani: un video sul vangelo e così dopo aver preparato 200 copie le ha distribuite ai fedeli. Quando qualcuno di loro ha iniziato a vedere il documentario si è immediatamente accorto che non si trattava del video di cui aveva parato il Prete durante la messa ma il video era di tutt’altro genere e anche molto imbarazzante. Il Prete è stato tempestivamente avvisato da alcuni fedeli che gli hanno ...