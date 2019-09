Valentino Rossi | “Possiamo fare una bella gara”

VIDEO MotoGP - Qualifiche GP Aragon 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez in pole position - Valentino Rossi 6° : Oggi pomeriggio sono andate in scena le Qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Motorland. Grande spettacolo e un solo unico dominatore, Marc Marquez ha conquistato la pole position con estrema autorevolezza infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari e domani sarà il grande favorito per la vittoria. A completare la prima fila sono le Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo mentre Valentino ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Marquez in pole position - Valentino Rossi 6°. Dovizioso 10° : Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, approfondimenti, video e tanto altro ancora. Domani il GP di Aragon alle ore 13.00. 14.53 RISULTATO QUALIFICHE E CLASSIFICA TEMPI. GRIGLIA DI PARTENZA GP Aragon 1 93 M. Marquez 1:47.009 2 20 F. QUARTARARO +0.327 3 12 M. VIÑALES +0.463 4 43 J. ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Marquez impressiona nella FP4 - Valentino Rossi risponde : 13.38 Marquez si migliora ulteriormente, strepitoso 1:48.246: 0.707 su Rins! Valentino Rossi risale in sesta piazza a 0.664, Dovizioso nono a 1.267 subito dietro a Quartararo. 13.37 I piloti stanno facendo una mini simulazione di gara e stanno provando il passo. 13.36 Marquez stampa un giro sontuoso e si porta in testa con 1:48.304 palesando un eccelente passo gara. Rins secondo a 0.649, ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Valentino Rossi per l'impresa - Marquez favorito : Cronaca prove libere 3 – Qualificati al Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani, ne vedremo davvero delle belle durante un turno molto serrato ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultati e classifica FP3. Marquez svetta nella classifica combinata - Valentino Rossi 3° - Dovizioso 8° : Le prove libere 3 del GP d’Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP, disputate in condizioni non da asciutto non hanno permesso ai permesso ai piloti di migliorare i loro riscontri e dunque il combinato è rimasto lo stesso di quello di ieri. In vetta c’è lo spagnolo Marc Marquez, seguito dalle due Yamaha di Maverick Vinales e di Valentino Rossi. Il “Dottore” è parso piuttosto convincente in questo fine settimana e si ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Yamaha migliorata in accelerazione. Posso giocarmela” : Valentino Rossi può decisamente sorridere al termine della prima giornata di prove del GP d’Aragon, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito spagnolo il “Dottore” ha espresso una grande velocità nel secondo turno, dopo i tanti problemi delle FP1. Il nove volte iridato, infatti, nella seconda sessione ha trovato un gran feeling con il posteriore della Yamaha che, in termini di accelerazione, ha ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : FP3 in tempo reale - Valentino Rossi vuol confermarsi : Il programma delle qualifiche (21 settembre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara per arrivare pronti e con meno incertezze possibili. Dopo il weekend di ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Yamaha e Valentino Rossi ci proveranno : Si preannuncia un grande spettacolo per le qualifiche del GP d’Aragon, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo i centauri più veloci del pianeta vorranno regalare spettacolo e contendersi l’ambita piazzola n.1 per guardare tutti dall’alto. Il favorito sarà sempre lui, Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, despota di questa stagione, ha messo in mostra nelle prove libere del primo giorno un ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : highlights e azioni salienti delle libere. Yamaha e Valentino Rossi in grande ascesa : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGp - Valentino Rossi finalmente felice della sua Yamaha : le parole del Dottore fanno sperare i fan : Il pilota pesarese ha commentato i risultati ottenuti nelle prime prove libere del Gp di Aragon, concentrandosi già sulla giornata di domani Una prima giornata di libere a due facce per Valentino Rossi, diciassettesimo nelle FP1 e secondo al termine delle FP2. Una crescita esponenziale nel giro di poche ore che ha fatto sorridere la Yamaha, riuscita a piazzare anche Maverick Viñales al primo posto per una doppietta che lascia tranquilli in ...

MotoGP - GP Aragon : risultato prove libere 2. Tripletta Yamaha - Vinales primo davanti a un super Valentino Rossi! Dovizioso 8° : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile Tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

Lo Sky Racing Team VR46 cambia - due i volti nuovi per il 2020 : ecco i 4 piloti scelti da Valentino Rossi : Il Team di Valentino Rossi conferma Celestino Vietti e Luca Marini, accogliendo nel proprio roster Andrea Migno e Marco Bezzecchi Lo Sky Racing Team VR46 cambia la propria line-up in vista del 2020, accogliendo due volti nuovi e confermando due piloti già presenti nel proprio roster. AFP/LaPresse Luca Marini e Celestino Vietti proseguono la propria avventura nella scuderia di Valentino Rossi, a cui si affiancheranno Andrea Migno e Marco ...