Usa inviano truppe a Riad dopo attacco a pozzi petroliferi Iran | il Paese che ci attacca

(Di sabato 21 settembre 2019) Gli Stati Unitiin Medio Orientel'aiin Arabia Saudita attribuito all'. "In risposta alla richiesta dell'Arabia Saudita, il presidente (Donald Trump) ha approvato il dispiegamento di forze Usa che... saranno impegnate in primo luogo sulla difesa aerea e missilistica", ha annunciato durante una conferenza stampa il capo del Pentagono, Mark Esper, affiancato dal capo degli stati maggiori congiunti Joseph Dunford. "Come ha chiarito il presidente, gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l'. Detto questo, abbiamo molte opzioni militari a disposizione nel caso si rivelassero necessarie", ha ammonito Esper indicando che il numero dei militari dispiegati sara' contenuto e che si tratta di "supporto difensivo addizionale" richiesto dall'Arabia Saudita. "Leaggiuntive - ha proseguito il ministro della Difesa - servno a ...

