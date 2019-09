Uomini e Donne | Pamela su Stefano e Noel | “Sono senza dignità”

Uomini e Donne - Ida Platano spiazza tutti : le parole su Riccardo Guarnieri : Ida Platano di Uomini e Donne, dietrofront? Finita a maggio la travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri e tornata da poco in studio, da single, con la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, la dama di Brescia sembrava sicurissima del punto messo alla relazione con il cavaliere di Taranto. Nel corso del primo appuntamento della stagione del trono over, con molta sincerità Ida aveva confessato di sentire un’altra persona. Non ...

Uomini e donne - Ida Platano racconta l'incontro con Riccardo : 'Mi fa ancora effetto' : Tra i protagonisti della nuova edizione di Uomini e donne trono over vi sono ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno avuto modo di rivedersi nuovamente in studio dopo aver trascorso l'estate da separati e non sono mancati i colpi di scena. Riccardo, nel momento in cui ha rivisto Ida, le ha fatto un bel po' di complimenti e ha dichiarato che è stata proprio lei a prendere la decisione di chiudere definitivamente la loro relazione e ...

Uomini e Donne/ Manuel e Klaudia sono fidanzati? Dolci messaggi... - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: gli ex corteggiatori Manuel Galiano e Klaudia Poznanska sono fidanzati? Dolci messaggi su...

Uomini e Donne : Manuel dolce con Klaudia - poi l’attacco a Giulia De Lellis : Manuel Galiano e Klaudia Poznanska stanno insieme? Messaggini dolci su Instagram Ma cosa c’è davvero tra Manuel Galiano e Klaudia Poznanska dopo Uomini e Donne? L’ex di Giulia Cavaglià e l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, ora felicemente innamorato di Natalia Paragoni, continuano a scriversi perché interessati l’uno all’altra o solo come amici? Al momento è […] L'articolo Uomini e Donne: Manuel dolce con ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si allontana dai social : "La cattiveria mi disturba parecchio..." : L'estate appena trascorsa, costellata da polemiche a distanze e tantissima cattiveria ricevuta sui social network, ha lasciato il segno in Raffaella Mennoia, autrice di programmi condotti e/o prodotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne e Temptation Island.La Mennoia ha condiviso ieri una serie di Instagram Stories per rispondere soprattutto a coloro che hanno notato una presenza più diradata sui social network durante l'ultimo ...

Uomini e Donne News - Mennoia sulla bufera estiva : nuove dichiarazioni : Uomini e Donne News, Raffaella Mennoia torna sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni Dopo un’estate che l’ha vista coinvolta in una torrida polemica, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Temptation Island e a Uomini e Donne, ha rallentato con i social, decidendo di spendersi di meno sulle piattaforme web. Troppa cattiveria, troppo rancore, […] L'articolo Uomini e Donne News, Mennoia sulla bufera estiva: ...

Temptation Island - l'ultimo confronto fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni a Uomini e Donne : Dopo il confronto di ieri fra Vittorio Collina e Katia Fanelli, nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda l'incontro fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, altri due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Proprio il secondo appuntamento col Trono Classico ha offerto la possibilità ai due di rivedersi ad un mese di distanza dall'ultima uscita. Come prevedibile, l'incontro fra i due giovani romani, che tanto ...

Uomini e donne : presentati GIULIA QUATTROCIOCCHE e GIULIO RASELLI - gli altri due tronisti : Ripartono da 2.585.000 telespettatori, e il 22.1% di share, le vicende del trono classico di Uomini e donne, iniziate proprio ieri pomeriggio. La puntata odierna è quindi la continuazione di ciò che è stato trasmesso ieri. Abbiamo già fatto la conoscenza di due tronisti su quattro (Sara Tozzi e Alessandro Zarino) e oggi sono stati presentati in maniera ufficiale i restanti due protagonisti: GIULIA QUATTROCIOCCHE e GIULIO RASELLI. GIULIA è una ...

Taylor Mega : "Bisex? Non voglio etichettarmi - non faccio distinzioni tra Uomini e donne" (video) : Dopo la pubblicazione delle foto in cui bacia un'ex corteggiatrice di 'uomini e Donne' (che ha suscitato l'ira di Erica Piamonte), Taylor Mega, nelle scorse ore, ha risposto, alla provocazione di un'utente che ha criticato il proprio modo di affrontare la questione:prosegui la letturaTaylor Mega: "Bisex? Non voglio etichettarmi, non faccio distinzioni tra uomini e donne" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 settembre 2019 16:58.

Uomini e Donne : Gemma Torna a Parlare di Giorgio e Tina! : Gemma Galgani, protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne, Torna a Parlare di Giorgio Manetti e sul perché non ha voluto continuare la sua relazione con lui. La dama torinese ha anche parlato del suo complesso rapporto con Tina. Ecco cosa ha dichiarato. Dopo l’intervista rilasciata da Giorgio Manetti al settimanale Lei, in cui l’uomo ha parlato sia della sua nuova storia con un’altra donna che di Gemma Galgani, la ...

Uomini e Donne oggi - Ilaria Teolis a Massimo : “Mi hai trattato male” : Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: duro confronto oggi a Uomini e Donne E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il duro confronto tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Difatti i due, dopo essersi lasciati a Temptation Island, non si sono più visti a parte nel momento in cui lei è tornata a casa di lui per riprendere le sue cose. E proprio di questo ...

Uomini e Donne - Ida Platano confessa : "Sì - ci sentiamo...". Terremoto-vip di gossip? : Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi tornato come ogni anno in onda su Canale 5, la dama del Trono Over Ida Platano ha dichiarato di avere iniziato una piacevole conoscenza, per il momento solo telefonica, con l'ex concorrente di Temptation I

Uomini e Donne anticipazioni : JAVIER prova a “riconquistare” SARA ma… : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne vi abbiamo recentemente parlato dell’eliminazione del corteggiatore JAVIER Martinez. Ex volto di Temptation Island 2019, il giovane argentino ha concluso la sua esperienza nel dating show grazie ad una segnalazione sul suo conto, anche se Maria De Filippi gli ha dato un’ulteriore opportunità per recuperare il suo rapporto con la neo-tronista ...

Uomini e Donne oggi : furiosa lite tra gli ospiti in studio : oggi Uomini e Donne, Trono Classico: in studio Ilaria e Massimo, lite furiosa Dopo la presentazioni dei primi due tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne e dopo il confronto tra Katia e Vittorio, è il momento degli altri nuovi arrivati. Maria De Filippi presenta la tronista Giulia Quattrociocche e annuncia che il secondo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: furiosa lite tra gli ospiti in studio proviene da Gossip e Tv.