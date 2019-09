Università di Pisa | “Buste compostabili disperse scorrettamente in ambienti costieri

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Al Forum PolieCo sull’economia internazionale dei rifiuti, promosso a Ischia, è intervenuta oggi la ricercatrice presso l’di, dottore di ricerca in Scienze ambientali, Elena Balestri, che ha presentato i risultati di uno studio in merito agli effetti sulla vegetazione delle bustenell’ambiente costiero. “Recentemente sono state immesse in commercio nuove tipologie di buste, certificate come biodegradabili –e i cui vantaggi sull’uso in termini di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente marino sono stati oggetto di una grande campagna mediatica”, ha detto Balestri. Le bustesono state progettate per essere conferite al termine del loro ciclo di vita agli impianti di compostaggio industriale, lì “ dove vengono sottoposte – ha spiegato la ricercatrice – a una serie di trattamenti e specifiche condizioni ...

