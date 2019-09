Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi | che sono ancora

Roma - autista di autobus picchiato da 8 ragazzi : identificato e denunciato un 17enne romano - è caccia agli altri 7 : Un autista di autobus è stato picchiato da un gruppo di otto ragazzi . È successo a Roma , intorno alle 23.30 di venerdì: l’aggressione è avvenuta su un bus della linea 46. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i giovani si trovavano a bordo del mezzo e all’altezza di via Boccea hanno tirato la leva di emergenza delle porte: allora il conducente, dopo averli rimproverati, è uscito dalla cabina di guida per avvicinarsi al gruppo ...

Con lo scooter sull’autobus - autista dell’Amat sospeso : accade a Palermo : Sarà sospeso l’autista della società municipalizzata Amat di Palermo che ha caricato uno scooter sull’autobus dove prestava servizio. Si è fermato in pieno centro a bordo dell’autobus Amat che guida, si è guardato attorno e come se niente fosse, ha caricati sul mezzo il suo scooter. Così, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. Incredibile, ma vero. L’episodio, che ha davvero dell’inverosimile, è accaduto ...