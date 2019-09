Umbria | M5S e Pd trattano su candidato presidente

Umbria - ok da Rousseau al 'patto civico'. Accordo Pd-M5S vicino : La base del Movimento 5 Stelle ha scelto di seguire, ancora una volta, la linea proposta dai vertici. Oltre 35mila attivisti hanno votato oggi sulla Piattaforma Rousseau e al 60,9% hanno deciso che il "MoVimento 5 Stelle sosterrà un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria". Che poi, tradotto, vorrebbe dire allearsi con il Partito Democratico in sostegno di un candidato Presidente estraneo ad entrambi i partiti. ...

Chi è Francesca Di Maolo - la candidata in Umbria su cui trattano M5S e Pd : Anche se manca ancora il sigillo dell'ufficialità, sul profilo della potenziale candidata viene registrata «sintonia» tra i due partiti e a breve potrebbe essere sciolta la riserva

Umbria - il Pd rilancia con Francesca Di Maolo per convincere il M5s : l'avvocato vicino al mondo cattolico : L'accordo tra Cinque Stelle e Pd alle Regionali in Umbria ancora non c'è. Alla fine potrebbe però essere l'avvocato Francesca Di Maolo la candidata perfetta. "È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare", fanno sapere fonti dal Nazareno quando sono passati pochi minuti dal

Umbria : Prisco (Fdi) - candidata M5S-Pd nasconde accordo impresentabile : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “La scelta della candidatura civica da parte di M5S e Pd in Umbria è un’ammissione di debolezza e nasconde dietro un volto presentabile un accordo impresentabile, soltanto nel tentativo di scongiurare un cambiamento necessario alle prossime elezioni regionali rispetto alla disastrosa gestione del Partito democratico”. Lo afferma il deputato Fdi Emanuele Prisco intervenuto ad Atreju, la ...

Umbria - c'è il via libera degli iscritti M5s all'accordo col Pd : "Inizia nuova era" : Un sì molto meno netto rispetto a quello con cui gli iscritti al M5s avevano dato il via libera alla nascita del governo...

CAOS M5S/ "Il patto Grillo-Pd ha tradito gli elettori - in Umbria è esplosa la crisi" : L'elettorato M5s non ha capito il governo col Pd, e lo si è visto ieri dal voto di Rousseau in Umbria. Renzi e Grillo hanno distrutto i 5 Stelle

Umbria - Pd-M5s verso accordo su candidato governatore. Di Maolo in pole : Francesca Di Maolo, potrebbe essere la candidata governatore dell'Umbria unitaria di M5s e Pd in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre. E' l'ultima mossa, in ordine di tempo, messa in atto dai due alleati del governo Conte 2 e che "fanno un passo indietro", come auspicato dal M5s dopo il voto su Rousseau, e con i Dem che confermano come sia "uno dei nomi su cui si sta ragionando". In sostanza, così si superebbero le candidature ...

M5S e patto civico per l’Umbria - sì da Rousseau : il 60 - 9% apre alle alleanze. E spunta l'ipotesi Di Maolo : Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era». E Zingaretti si dice fiducioso: «Ci sono le condizioni»

Umbria : trattativa M5S-Pd va avanti - spunta nome Di Maolo : Roma, 20 set.(AdnKronos) – Proseguono tra M5S e Pd le trattative per individuare un candidato presidente per la Regione Umbria. Si respira un’atmosfera di fiducia ed ottimismo, anche se è presto per parlare di accordo raggiunto. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Francesca Di Maolo, presidente del ‘Serafico’, centro di riabilitazione per disabili di Assisi. L'articolo Umbria: trattativa M5S-Pd va avanti, ...

Umbria - ok base M5S a patto civico Su Rousseau sì dal 60 - 9% : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Ok dalla base M5S al patto civico per l’Umbria. Hanno votato per il sì 21.320 iscritti alla piattaforma Rousseau (il 60,9%), mentre si sono espresse per il no 13.716 persone (39,1%). “Il MoVimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria”, si legge sul Blog delle Stelle. La lista dei candidati ufficiali sarà formata “tenendo ...

