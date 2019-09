Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura le parole di Greta thunberg climate Summit nelle Palazzo di Vetro dell’ONU a fianco al segretario generale Antonio Gutiérrez ha detto ieri milioni di persone in tutto il mondo hanno marciato hai chiesto vere azioni sul clima e abbiamo mostrato che Uniti noi giovani siamo inarrestabili queste le parole di Greta colta da ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio parla il leader del PD Nicola Zingaretti ricevuto soltanto un WhatsApp quando ormai la decisione era stata presa ha detto il segretario del PD alla domanda se Renzi lo avesse avvisato della sua volontà di lasciare il partito sull’accordo con il Movimento 5 Stelle sull’umbria Zingaretti spiega che non c’è alcun ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio il vero risultato della manovra di bilancio sarà evitare l’incremento dell’IVA nei convinto il premier Giuseppe Conte secondo il quale si era impraticabile la proposta del ministro dell’istruzione fioramonti di trovare risorse tassando merendine e bibite gassate aumentando i biglietti aerei in tema ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio il vero risultato della manovra per evitare l’incremento dell’IVA ne è convinto il premier Conte secondo il quale è con la legge di stabilità si potranno avere solo primi assaggi del progetto politico ad esempio asili nido gratis le famiglie Corradi rimedi e bassi intervistata da tre io da Bruno Vespa con te Dice che gli sembra ...

Pensioni Ultime Notizie : Riforma Fornero - Landini “va cambiata” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Landini “va cambiata” In vista della prossima Legge di Bilancio il governo pone come priorità il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; dal segretario generale della Cgil Landini si chiede che l’iniziativa si allarghi ai pensionati. Pensioni ultime notizie: taglio delle tasse solo per i dipendenti? “Il paese ha un problema di precariato ed ha un problema di potere di ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ospite della tradizionale appuntamento con la più grande manifestazione della Destra italiana arrivata questa la sua 22esima edizione oltre al Presidente del Consiglio presente anche il premier ungherese Viktor orban A proposito del dossier Alitalia il premier ha detto di caldeggiare una ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il primo impegno da mantenere il disinnesco degli aumenti dell’IVA previsti dalle clausole di salvaguardia per oltre 50 miliardi di euro 3 2020/2021 lo assicura il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli nel messaggio alla ventinovesima edizione del Coordinamento regali di confedilizia II ministro Inoltre è necessaria una proroga degli ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio a pochi giorni dal termine per la presentazione delle candidature PD e Movimento 5 Stelle si avviano verso d’accordo su un terzo nome per le regionali in Umbria in poi c’è Francesca di maolo presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi è da sempre vicino al mondo cattolico sull’umbria sono ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : treni sospesi a Genova per cadavere di una 29enne : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. treni sospesi a Genova dopo che è stato trovato un cadavere di una 29enne sui binari, 21 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo mentre la TV in studio Roberta Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 umbertone con a bordo 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunti direttamente a terra lo ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 è un barcone con a bordo 92 persone è stato intercettato Emilia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un bacino sono tutti direttamente a terra lo spot dove In questo momento si trovano circa tra tra comunitaria a fronte di una capienza massima di un ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Egitto - proteste e numerosi arresti in piazza Tahrir : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In Egitto sono numerosi gli arresti dopo le proteste contro il governo del presidente Al Sisi, 21 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti invieranno nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi agli impianti petroliferi in Arabia Saudita che si sospetta fortemente siano stati sferrati dall’ira annunciato il capo del pentagono Marx per spiegando che la decisione è stata approvata dal Presidente Donald Trump dopo una richiesta di sostegno da parte di Riad il dispiegamento aggiunto sarà di ...