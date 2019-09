Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio a pochi giorni dal termine per la presentazione delle candidature PD e Movimento 5 Stelle si avviano verso d’accordo su un terzo nome per le regionali in Umbria in poi c’è Francesca di maolo presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi è da sempre vicino al mondo cattolico sull’umbria sono ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : treni sospesi a Genova per cadavere di una 29enne : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. treni sospesi a Genova dopo che è stato trovato un cadavere di una 29enne sui binari, 21 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo mentre la TV in studio Roberta Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 umbertone con a bordo 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunti direttamente a terra lo ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 è un barcone con a bordo 92 persone è stato intercettato Emilia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un bacino sono tutti direttamente a terra lo spot dove In questo momento si trovano circa tra tra comunitaria a fronte di una capienza massima di un ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Egitto - proteste e numerosi arresti in piazza Tahrir : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In Egitto sono numerosi gli arresti dopo le proteste contro il governo del presidente Al Sisi, 21 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti invieranno nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi agli impianti petroliferi in Arabia Saudita che si sospetta fortemente siano stati sferrati dall’ira annunciato il capo del pentagono Marx per spiegando che la decisione è stata approvata dal Presidente Donald Trump dopo una richiesta di sostegno da parte di Riad il dispiegamento aggiunto sarà di ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Roberta Frascarelli al momento non è stato trovato nessun accordo sono errate le Notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra 5 Stelle PD sul nome del candidato il Presidente della Regione Umbria la trattativa va avanti ma non è stato ancora definito il nome lo sottolineano fonti 5 Stelle il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha ...

Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da ospitare in studio a pochi giorni dal termine per la presentazione delle candidature PD e Movimento 5 Stelle si avviano verso un accordo su un terzo nome per le regionali in Umbria involge Francesca di maolo presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi ed è sempre vicina al mondo cattolico solo un bene Sono fiduciosa detto ieri il segretario del PD Nicola ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - rottura Governo-Whirlpool - 21 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incontro Whirlpool-governo, il ministro Patuanelli lascia il tavolo, torna la Serie A, 21 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Vitali studio Di Maio lancia la sindaca di Assisi candidata alla presidenza dell’Umbria gelo dalla Bibi il commissario sorpreso attesa per il voto sul blog delle stelle sul patto civico fiducia nel PD per il primo banco di prova a fare il taglio dei parlamentari entro metà ottobre poi il vero test sulla manovra Salvini inaugura la festa di atreju quelli del PD si sono spartiti ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio caso Bibbiano a Quarto Grado parla Claudio Foti psicoterapeuta della Onlus Hansel e Gretel non ho mai fatto l’elettroshock che i bambini si difende davanti alle telecamere di Rete 4 Sono sconcertato per il clamore mediatico montato contro di me una montagna di fake news aggiunge Io ho fatto del mio meglio ma sono stato accusato di aver usato i ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono in programma oltre 1240 azioni in 37 paesi d’Europa venerdì di manifestazione in tutto il mondo per chiedere un azione diretta per proteggere il pianeta dei cambiamenti climatici in concomitanza con l’inizio del vertice sul tema Hari Palazzo di Vetro Greta tomberg La giovane attivista svedese diventata leader naturale di ...