Ulisse | Alberto Angela ‘viaggia’ nel sabato sera di Rai 1 con Gigi Proietti

Ulisse con Alberto Angela : anticipazioni 21 settembre 2019 : Ulisse anticipazioni 21 settembre 2019. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Ulisse anticipazioni 21 settembre: Gerusalemme ai tempi di Gesù Nella prima puntata, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in ...

Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv - streaming - replica : Ulisse 2019 dove vedere. Torna con una nuova stagione televisiva su Rai 1 Ulisse Il Piacere della Scoperta condotto come sempre da Alberto Angela. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI TUTTO SU #Ulisse Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv e replica Le nuove puntate di Ulisse Il Piacere della Scoperta vanno in onda ...

Ulisse - il piacere della scoperta : nuove puntate con Alberto Angela su Rai 1 - Anticipazioni e diretta : La nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta parte questa sera, 21 settembre 2019, su Rai 1 con Alberto Angela schierato contro il debutto di Amici Celebrities nel prime time del sabato, il primo davvero autunnale in tv (e fuori).prosegui la letturaUlisse, il piacere della scoperta: nuove puntate con Alberto Angela su Rai 1 - Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2019 09:23.

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Gerusalemme ai tempi di Gesù. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione sempre in Prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno riporta così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 21 settembre 2019 La Prima puntata in onda stasera, dal titolo Gerusalemme ai […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019, su ...

Ritorna "Ulisse" : ecco dove ci accompagnerà Alberto Angela : Prende il via la nuova stagione di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Sei puntate condotte da Alberto Angela e dedicate alla storia, all’arte, alla cultura.Nella prima puntata, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico eccezionale, alla scoperta delle vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. Si tratta di un ...

Ulisse - Alberto Angela riparte con il botto : insieme a lui un ospite molto politico : Alberto Angela sta per tornare con la sua trasmissione Ulisse. Per l'occasione il paleontologo ha rilasciato un'intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha svelato come lui e suo padre Piero, scelgono i vari temi e argomenti da trattare. "Istinto. A volte poi è una sfida, perché ca

Alberto Angela torna con Ulisse : tra novità e ospiti molto speciali : Alberto Angela sta per tornare con Ulisse: tra novità e ospiti molto speciali Ma meno male che c’è Alberto Angela. Lui che, con i suoi programmi super interessanti, porta cultura in una televisione che ultimamente è sempre più piena di trash. Grazie ad Alberto infatti abbiamo potuto fare viaggi a dir poco meravigliosi, con le […] L'articolo Alberto Angela torna con Ulisse: tra novità e ospiti molto speciali proviene da Gossip e Tv.