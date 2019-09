Udinese-Brescia oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Probabili

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Quarta giornata in arrivo traalla Dacia Arena, nome commerciale dello Stadio Friuli, per la Serie A di calcio 2019-2020. Le due squadre non sono partite con il piede giusto: una vittoria e due sconfitte per entrambe. Gli ospiti hanno trovato il successo alla prima in quel di Cagliari, mentre i padroni di casa hanno fatto lo stesso con il Milan sempre in apertura di campionato. Appare probabile il ritorno di Troost-Ekong sulla linea difensiva bianconera, mentre a centrocampo resta Mandragora e in attacco Pussetto appare candidato a trovarsi di fianco a Lasagna. Per il, invece, con quattro indisponibili (Torregrossa, Magnani, Ndoj e Martella) e due squalificati (Dessena, Balotelli), la formazione è praticamente obbligata.FORMAZIONI(3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, ...

infoitsport : Udinese-Brescia, i convocati di Tudor. Tutto ok per Ekong e Okaka - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Brescia: Pussetto al posto di De Paul - infoitsport : Udinese-Brescia, Tudor: 'Esagerate le tre giornate di squalifica a De Paul' -