Tumore alla mammella e prevenzione | Breast Unit a Ragusa

Torino - chirurgia plastica dopo il Tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Tumore al Polmone : alla Federico II un polo d’eccellenza che attrae pazienti da tutto il mezzogiorno : Viaggi della speranza, uomini e donne che danno vita ad una migrazione sanitaria silenziosa. Solo pochi immaginerebbero che la destinazione finale di questi viaggi non è verso le regioni a Nord del Paese, bensì la Campania. Succede per una malattia in costante aumento quale il Tumore del Polmone: il 65% dell’attività svolta alla Federico II dal Dipartimento di Sanità Pubblica (diretto dal professor Giancarlo Troncone) in fatto di diagnosi, ...

Paola Toeschi - moglie Dodi Battaglia/ 'Tumore al cervello sconfitto grazie alla fede' : Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia: la donna non ha avuto una vita semplice e negli ultimi anni ha dovuto lottare anche contro un tumore.

Diagnosticato Tumore inesistente a ex cantante - sottoposta inutilmente alla chemio : E’ stata espressa “vicinanza umana” all’ex cantante Marisa Sacchetto dall’azienda Ulss 6 Euganea, in merito alla vicenda relativa alla diagnosi di un tumore inesistente nel 2015 alla donna, con conseguente ciclo di chemioterapia e radioterapia. L’ULSS sottolinea in una nota di “avere massimo rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria, alla quale l’Unità socio-sanitaria locale ha da tempo ...

Un alimento protegge dal cancro alla prostata : ha un misterioso “effetto-scudo” contro il Tumore : Dedicato a ‘lui’, quando aspetta la fine dell’estate per battere i boschi palmo a palmo alla ricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. E per chi li porta in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di stagione, appare sull”International Journal of Cancer’ che riporta i risultati di ...

«Tumore inesistente» - la cantante Marisa Sacchetto : «Distrutta dalla chemio» : L'ex cantante padovana Marisa Sacchetto, che ebbe un certo successo, anche televisivo, negli anni 80, ha denunciato la Ulss Euganea per un presunto caso di malasanità. La donna, oggi...

Tumore alla prostata : funziona la terapia con le nanoparticelle oro : funziona il trattamento anti-cancro che prevede l’utilizzo di nanoparticelle d’oro “illuminate” che riscaldano e distruggono le cellule tumorali. Tredici pazienti con cancro alla prostata su 15, su cui il trattamento è stato testato, sono in remissione da un anno. Precisamente, stando a quanto riportato da un gruppo di ricercatori della Rice University sulla rivista Pnas, non e’ stata rilevata alcun segno della ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il Tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Taranto - folla alla messa per Nadia Toffa. La mamma di Francesco - morto di Tumore a 20 anni : "I nostri eroi vivono" : L'iniziativa degli "Amici del Mini bar" nella chiesa del rione Tamburi, vicino all'Ilva dove la conduttrice tv era di casa. Il messaggio del vescovo Santoro: "Ha dato speranza alla città"

Da Le Iene alla lotta pubblica contro il Tumore - la vita di Nadia Toffa in 10 tappe : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa«Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell’ultima carta». Nadia Toffa l’aveva voluto scrivere nella prima pagina del suo ...

Mamma dopo il Tumore - grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico : Ce l’ha fatta, Sara Rossetti, a diventare Mamma. L’infermiera romana, quasi 30enne, è stata la prima ad avere crioconservato, quando aveva appena vent’anni, parte del tessuto ovarico, prima di sottoporsi alla chemio e alla radioterapia per lottare contro il linfoma di Hodgkin, un tumore linfatico. Se oggi è la raggiante madre del piccolo Federico, lo deve ai medici del centro ematologico dell’Umberto I di Roma, che le suggerirono di ricorrere a ...

Tumore AL COLON IN AUMENTO TRA I GIOVANI/ Allarme dei medici : 'Intervenire su obesità' : Il TUMORE al COLON è in AUMENTO tra i GIOVANI: incidenza sale nella fascia tra i 20 e i 29 anni. Obesità tra i fattori di rischio più preoccupanti.

Arriva in ospedale con un presunto Tumore alla mascella : i medici trovano una ‘sacca’ con oltre 500 denti : Lo scorso 11 luglio in India è stata portata a termine una straordinaria operazione chirurgica: P. Ravindran di 7 anni, è stato portato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai per via di un gonfiore alla mascella inferiore destra. Dopo aver effettuato una radiografia e una TAC, i medici hanno individuato una strana protuberanza simile a un tumore lungo la mascella inferiore destra, all’interno della quale sono stati individuati ...

La storia di Paolo - 27 anni e un Tumore alla gabbia toracica : al via la raccolta fondi per permettergli di curarsi [FOTO] : Un raro tumore all’interno della gabbia toracica, le poche cure a disposizione, poi la scoperta di un possibile intervento in America: inizia da qui la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, 27enne siciliano che lotta per vivere. Ed in molti si stanno mobilitando per sostenerlo Nel pomeriggio di oggi, un partecipato corteo per sensibilizzare la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, partito alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina, ha ...