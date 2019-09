Tumore al seno metastatico | ormonoterapia in alternativa alla chemioterapia?

" Tumore seno metastatico - chemioterapia si può evitare nel 65% dei casi" : Studio analizza oltre 50 mila pazienti in postmenopausa con la patologia metastatica, positiva per i recettori ormonali e negativa per il recettore Her2 (fattore umano di crescita epidermica): il trattamento con una combinazione di ormonoterapia e terapia mirata meglio della...

Torino - chirurgia plastica dopo il Tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Tumore al seno metastatico - la scoperta dei ricercatori napoletani : «Addio chemio - nuove terapie a bersaglio molecolare più efficaci» : Le donne con Tumore al seno metastatico possono evitare la chemioterapia: una meta-analisi di 140 studi che ha incluso 50.029 pazienti, pubblicata su Lancet Oncology e coordinata...

Tumore al seno : una combinazione di trattamenti può evitare la chemioterapia : In Italia più di 24.100 donne con Tumore della mammella metastatico possono essere trattate con la combinazione di ormonoterapia e terapia mirata, evitando così la chemioterapia. Un’analisi di 140 studi che ha incluso 50.029 pazienti, pubblicata su The Lancet Oncology, ha infatti dimostrato che la combinazione di ormonoterapia e delle nuove terapie a bersaglio molecolare (inibitori di CDK4/6) è migliore rispetto alla sola ormonoterapia standard ...

A Ventimiglia primo screening contro Tumore al seno per dipendenti Comune : Fabrizio Tenerelli Per la prima volta in Liguria, ad ottobre, le dipendenti di un Comune - quello di Ventimiglia - saranno sottoposte a uno screening gratuito contro il tumore al seno, nell'ambito della campagna di prevenzione "Nastro Rosa" della Lilt La parola d’ordine è prevenzione e, in questo caso, il Comune di Ventimiglia è il primo della Liguria e sicuramente uno dei primi in Italia ad avere organizzato uno screening gratuito ...

Tumore al seno - ottobre è il mese internazionale della prevenzione : Tumore al seno, ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del Tumore al seno e quest'anno la Komen Italia

Sabrina Paravicini - la battaglia contro il Tumore al seno. Operata : "Sono ancora in piedi" : Sabrina Paravicini, l'attrice della fiction Un Medico in Famiglia, si è sottoposta ad un delicato intervento nella giornata di ieri - giovedì 5 Settembre - . Sabrina sta infatti combattendo, da inizio anno, contro un tumore al seno, e negli scorsi mesi, si era già sottoposta ad un ciclo di chemioter

Tumore al seno - scoperto un nuovo meccanismo per fermarlo : Grazie a uno studio statunitense, è stata scoperta l’esistenza di una molecola che potrebbe fermare le forme di Tumore al seno causate dalla mutazione ereditaria del gene oncosoppressore BRCA1. La mutazione in questione è la stessa di cui è portatrice l’attrice Angelina Jolie, che ha deciso di sottoporsi nel 2013 a una doppia mastectomia preventiva, seguita due anni dopo da un’ovariectomia. Lo studio che ha permesso la scoperta ...

Svolta nella lotta contro il Tumore al seno e alle ovaie : individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

Tumore seno : nuovo test scopre le recidive in fase iniziale : Importanti novità in ambito di ricerca scientifica nella lotto contro il Tumore al seno. Una nuova tecnologia sviluppata da ricercatori britannici e statunitensi permette di prevedere se persone curate per Tumore al seno abbiano la probabilità di avere recidive. Il test personalizzato, chiamato Tardis (Targeted Digital Sequencing), presenta un’affidabilità fino a 100 volte maggioree, nel rintracciare le cellule del cancro presenti ancora ...