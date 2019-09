Trump invia truppe Usa in Arabia Saudita

Trump ha rinviato di 15 giorni l’introduzione di nuovi dazi sui prodotti cinesi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al 15 ottobre l’introduzione di nuovi dazi su beni cinesi che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo ottobre. I nuovi dazi, che erano stati annunciati ad agosto, passeranno dall’attuale 25

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Trump rinvia i dazi Cina di 15 giorni - 12 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Trump rinvia l'aumento dei dazi sulla Cina di 15 giorni. Gesto distensivo del tycoon, 12 settembre 2019,

Trump rinvia di due settimane l'aumento dei dazi contro la Cina : Il Presidente americano ha rinviato di due settimane un previsto aumento di dazi su 250 miliardi di dollari di importazioni di beni industriali da Pechino, che avrebbero dovuto scattare dal primo ottobre

Trump rinvia di 15 giorni dazi a Cina : 2.06 Donald Trump rinvia di 15 giorni l'aumento dei dazi cinesi, in quello che appare un gesto distensivo in vista della imminente ripresa dei negoziati. "Su richiesta del vicepremier cinese, Liu He, e per il fatto che la repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70/mo anniversario il primo ottobre,abbiamo concordato, come gesto di buona volontà, di spostare l'aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di merce cinese (dal 25% al 30%) ...

Jason Greenblatt - inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente - lascerà l’amministrazione Trump : Jason Greenblatt, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, lascerà l’amministrazione del presidente Donald Trump nelle prossime settimane per tornare a lavorare come avvocato nel settore privato. Greenblatt lavorava alla Casa Bianca dall’inizio dell’amministrazione Trump e si è sempre occupato

Afghanistan - inviato speciale Usa : “Abbiamo un accordo in via di principio - ritireremo 5.400 soldati” su 14mila. Ma serve l’ok di Trump : Emergono le prime indiscrezioni riguardo ai contenuti del futuro e, secondo quanto riferiscono entrambe le parti, imminente accordo di pace in Afghanistan tra governo americano e Taliban. Tra i punti salienti, dopo l’annuncio a sorpresa del presidente Donald Trump riguardo alla permanenza di 8.600 soldati a stelle e strisce nel Paese, c’è proprio il ritiro di 5.400 militari statunitensi sui circa 14mila attualmente dispiegati. Un ...

Uragano Dorian punta Florida - il più forte di questa stagione. Trump rinvia viaggio Polonia : L'Uragano Dorian punta dritto sulla Florida dove potrebbe atterrare come categoria 4 gia' sabato notte e dove e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutte e 67 le contee. Con venti a 136 chilometri all'ora, e' il piu' forte Uragano atlantico di questa stagione. Il presidente Donald Trump, per la crescente furia del ciclone, ha deciso di rinviare il viaggio che aveva in programma da sabato in Polonia per le commemorazioni della Seconda ...

Caso Groenlandia - Trump rinvia la visita in Danimarca : Washington, 21 ago. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il rinvio della sua visita in Danimarca, prevista all’inizio del mese prossimo, dopo il secco monito della premier danese, Mette Frederiksen, che nei giorni scorsi ha respinto la sua proposta di acquistare la Groenlandia.“La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro ...

Caso Groenlandia : Trump rinvia visita in Danimarca : Il presidente Donald Trump ha annunciato il rinvio della sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre, dopo le dichiarazioni della premier danese, Mette Frederiksen, che ha respinto categoricamente la sua proposta di acquistare la Groenlandia. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...

Trump ha rinviato a dicembre nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che rinvierà al 15 dicembre l’entrata in vigore di nuovi dazi su alcuni prodotti di importazione cinese, per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale. I prodotti in questione fanno parte della lunga lista