Trezzano sul Naviglio | esplode fabbrica di cannabis | i proprietari avvolti dalle fiamme

Esplosione in un’azienda di cannabis light a Trezzano sul Naviglio : gravissimi due fratelli di 20 e 25 anni|Le foto : Le fiamme sono divampate in seguito a uno scoppio nell’azienda a conduzione familiare «Tree of light» in viale Edison. Molto preoccupanti le condizioni dei due giovani, di 20 e 25 anni, con ustioni su tutto il corpo, meno grave il padre 66enne

Incendio in un’azienda di cannabis a Trezzano sul Naviglio : tre feriti. FOTO : Il rogo è divampato in una ditta che si occupa di commercializzare infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge. Un dipendente è in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti le cause sarebbero accidentali

