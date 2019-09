Fonte : tg24.sky

(Di sabato 21 settembre 2019) Due ragazzi e due poliziotti sono rimastidurante untra un'auto dellae una macchina con a bordo tre persone in fuga da un precedente posto di blocco. I due giovani, che sono stati arrestati insieme al terzo, sarebbero in gravi condizioni mentre gli agenti avrebbero riportato contusioni di lieve entità. Le forze dell'ordine erano state richiamate nell'areala segnalazione di alcuni furti nelle abitazioni della zona. L'incidente durante l'L'è iniziato nella notte tra il 20 e il 21 settembre in un'area alla periferia del capoluogo di provincia in Veneto. Laha rincorso un'auto con tre persone a bordo che erano già fuggite da un posto di blocco dei carabinieri.alcuni tentativi di affiancamento e il rifiuto dei malviventi di fermarsi, il conducente della vettura inseguita ha volontariamente urtato ...

SkyTG24 : Treviso, volante Polizia speronata da ladri dopo inseguimento: feriti - maurizifo : RT @SkyTG24: Treviso, volante Polizia speronata da ladri dopo inseguimento: feriti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Treviso, volante Polizia speronata da ladri dopo inseguimento: feriti -