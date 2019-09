Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Undi Mazara del Vallo () è statodalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Catania nell’ambito di un controllo antidroga. “L’importante operazione di polizia giudiziaria costituisce la prosecuzione delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio all’interno del problematico quartiere ‘Mazara due”, ben noto alle cronache giudiziarie e giornalistiche, da tempo oggetto delle attenzioni della Polizia di Stato”, spiegano gli inquirenti.Gli operatori di Polizia, dopo aver effettuato, nei giorni scorsi, appostamenti e discreti pedinamenti “malgrado le difficoltà ambientali, connesse alla fitta rete criminale del quartiere”, ...

trapani24h : Trapani: nascondeva in casa un kg di cocaina, arrestato giovane incensurato - TV7Benevento : Trapani: nascondeva in casa un kg di cocaina, arrestato giovane incensurato... - laleggepertutti : Trapani: nascondeva in casa un kg di cocaina, arrestato giovane incensurato - -