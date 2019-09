Tragedia nel padovano | si è tolto la vita Stefano Farinazzo | sindaco di Casale di Scodosia

Tragedia nella nella notte - calciatore trovato morto nella sua auto [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nella notte, è morto il difensore olandese Kelvin Maynard. Il calciatore, che si trovava nella sua auto ad Amsterdam, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da due uomini in motorino. Il 32enne, originario del Suriname, è stato immediatamente soccorso ma non c’era ormai più nulla da fare. La polizia locale è ora alla ricerca di due sospetti che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell’agguato con uno ...

Tragedia nel calcio : l’ex difensore della nazionale Fernando Ricksen è morto a 43 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male : Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpa della sclerosi ...

Tragedia nel mondo del calcio : i Rangers di Glasgow annunciano la morte di Ricksen : Il mondo del calcio saluta Ricksen: l’ex terzino olandese scomparso dopo una lunga lotta contro la Sla I Rangers di Glasgow piangono la scomparsa di Fernando Ricksen. L’ex terzino destro olandese è scomparso a 43 anni dopo una lunga lotta contro la Sla. Ricksen, che ha indossato per 6 stagioni la maglia dei Rangers, aggiudicantosi 3 volte il titolo di campione di Scozia, 2 volte la Coppa Nazionale, 3 la Supercoppa Scozzese e ...

Lancia il figlio neonato nella scarpata - Tragedia a Benevento : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. E’ accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha Lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva ...

Tragedia in autostrada : padre e figlia morti nel rogo dell’auto : Fonte foto: agenzieTragedia sulla Torino-Pinerolo: padre e figlia morte nel rogo dell’auto 1Sezione: Cronache Tag: incidente stradale Gabriele Laganà L’incidente questa mattina all’altezza di Piscina. Le due vittime, di 6 e 46 anni, non hanno avuto scampo. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che era alla guida di un’altra ...

Tragedia nel Torinese - auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni davanti alla mamma : I due intrappolati in una Mini che ha preso fuoco dopo essere stata tamponata. La donna, che era a bordo di un'altra auto, ha assistito al violento scontro cercando inutilmente di salvare la vita di marito e figlia dal rogo: è sotto shock

Pavia - Tragedia in azienda agricola : 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Tragedia sul lavoro nel Pavese : quattro annegati in una vasca di liquami : Due dei morti erano fratelli e proprietari dell'azienda agricola. Dall'inizio dell'anno sono saliti a 486 i morti sul lavoro...

Infortuni : Furlan - ‘agghiacciante Tragedia 4 operai annegati nel pavese’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “è una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti sgomenti e senza parole la morte di 4 operai in un’azienda agricola nel Pavese. è davvero una sconfitta per tutti”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando a caldo la notizia della morte di 4 operai annegati ad Arena Po. “La sicurezza sul lavoro è una priorità, una vera emergenza ...

Tragedia sul lavoro nel Pavese : due operai annegati in una vasca e due dispersi : I vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della cisterna per agevolare le operazioni di recupero

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le ultime di calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

Tragedia nel Casertano - bimbo di 8 anni muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna