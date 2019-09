Traffico Roma del 21-09-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 14 : 30 : CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA Roma- TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 13 : 30 : CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA Roma- TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA INTERA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI CASTEL GIUBILEO. POCO IL Traffico IN QUESTO SABATO MATTINA SULL’ESTERNA, DOVE CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCETRATA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MENTRE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ORE 8:50 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI, E DOMANI DOMENICA 22 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- LAURENTINA. DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU ...

Traffico Roma del 21-09-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 19 : 30 : DISAGI IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE VERSO LO STADIO; CODE DALL’ALTEZZA DEL VERANO E DELLA TIBURTINA FINO ALLA VIA SALARIA. MENTRE, NELLA CORSIA CHE DALLO STADIO PORTA VERSO LA NOMENTANA E SAN GIOVANNI, IL Traffico INTENSO COINVOLGE PIù TRATTI. Traffico CHE COMUNQUE DOVREBBE MIGLIORARE NELLA ZONA DEL VERANO, poiché è RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 : 30 : GROSSI DISAGI IN ZONA VERANO-TIBURTINO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, CONGESTIONATO IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI. SULLA TANGENZIALE RIPERCUSSIONI PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DA BATTERIA NOMENTANA. NOTEVOLI I DISAGI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 : 00 : RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA Roma NORD TROVA LUNGHE CODE. RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA- ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. ...