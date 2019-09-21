muoversincampan : A1 Roma-Napoli, code causa traffico intenso alla Barriera di Napoli Nord verso Napoli #muoversincampania… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:00 Roma Daily News
ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ORE 8:50. PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ORE 8:50 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI, E DOMANI DOMENICA 22 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- LAURENTINA. DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITà DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 20 : 00 : DISAGI IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE VERSO LO STADIO; CODE DALL’ALTEZZA DEL VERANO E DELLA TIBURTINA FINO ALLA VIA SALARIA. MENTRE, NELLA CORSIA CHE DALLO STADIO PORTA VERSO LA NOMENTANA E SAN GIOVANNI, IL Traffico INTENSO COINVOLGE PIù TRATTI. Traffico CHE COMUNQUE DOVREBBE MIGLIORARE NELLA ZONA DEL VERANO, poiché è RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 19 : 30 : DISAGI IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE VERSO LO STADIO; CODE DALL’ALTEZZA DEL VERANO E DELLA TIBURTINA FINO ALLA VIA SALARIA. MENTRE, NELLA CORSIA CHE DALLO STADIO PORTA VERSO LA NOMENTANA E SAN GIOVANNI, IL Traffico INTENSO COINVOLGE PIù TRATTI. Traffico CHE COMUNQUE DOVREBBE MIGLIORARE NELLA ZONA DEL VERANO, poiché è RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 19 : 00 : GROSSI DISAGI IN ZONA VERANO-TIBURTINO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, CONGESTIONATO IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI. SULLA TANGENZIALE RIPERCUSSIONI PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DA BATTERIA NOMENTANA. NOTEVOLI I DISAGI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 : 30 : GROSSI DISAGI IN ZONA VERANO-TIBURTINO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, CONGESTIONATO IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI. SULLA TANGENZIALE RIPERCUSSIONI PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DA BATTERIA NOMENTANA. NOTEVOLI I DISAGI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 : 00 : RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA Roma NORD TROVA LUNGHE CODE. RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA- ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17 : 30 : RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA Roma NORD TROVA LUNGHE CODE. RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA- ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE CENTRO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE CENTRO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE CENTRO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 14 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI. AL PINCIANO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 13 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI. AL PINCIANO ...