Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | Nina Christen fa esultare la Svizzera nella finale di

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la svizzera Christen guida il gruppo delle qualificate alla finale di carabina 3 posizioni. Italiane lontanissime : Giornata di qualificazioni e finali a ritmi serratissimi nel poligono di Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno edizione 2019. Dopo il contest di pistola sportiva femminile da 25m, è stata la volta del concorso di carabina 3 posizioni donne da 50m. A guidare l’insieme delle otto qualificate alla finale, che scatterà alle 12.45, è la svizzera Nina Christen che totalizzando 1184/1200 punti (con 67 mouches) si è ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola automatica Riccardo Mazzetti è nono al termine della prima giornata di eliminatorie : Si è conclusa la prima giornata delle eliminatorie della specialità olimpica della pistola automatica 25 metri senior maschile agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna: al momento Riccardo Mazzetti è nono, mentre Andrea Spilotro è 22°, infine Tommaso Chelli è 40°. L’Italia è ottava nella classifica a squadre. Al comando della classifica individuale si trova il transalpino Clement Bessaguet, a quota 295/300, mentre in seconda ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : una strepitosa Sara Costantino è sesta dopo il primo stage di qualificazione della pistola sportiva donne : Un risultato per certi versi inatteso, ma che se dovesse essere confermato nella mattinata di domani potrebbe aprire interessanti scenari. Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno dagli Europei a fuoco 2019, in corso di svolgimento a Bologna. Sara Costantino infatti è sesta posizione al termine del primo stage di qualificazione della pistola sportiva donne da 25m. L’azzurra sarebbe – al momento – qualificata ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Massimo Spinella argento nella pistola libera 50 metri junior : Arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna: nella pistola libera 50 metri junior maschile Massimo Spinella chiude secondo, mentre è quarto Federico Nilo Maldini, infine è decimo Simone Saravalli. In tutto erano 14 i tiratori in gara, non era prevista la classifica a squadre. Vince il russo Andrei Chilikov, che chiude a quota 547 e beffa l’azzurrino Massimo Spinella, secondo con lo ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la Russia fa doppietta nel Mixed Team di pistola libera juniores : Risuona a tutto volume l’inno russo nel poligono di Bologna, dove sono in corso di svolgimenti gli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019. Le squadre di Mixed Team del paese europeo con il più importante numero di praticanti di Tiro a livello continentale sono arrivate infatti al primo e secondo posto nel concorso di pistola libera da 50m, riservato alla categoria juniores. Dopo la mattinata di qualificazioni, le semifinali vedevano giocarsi ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la Norvegia vince il titolo nel Mixed Team di carabina a terra : Si allarga il numero di nazioni a medaglia agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna. A salire sul gradino più alto del podio nella gara di Mixed Team di carabina a terra è infatti la Norvegia (2), che con il binomio formato da Jeanette Hegg Duestad e Simon Claussen è riuscita a vincere l’oro in questo format di gara. Totalizzando 208,8 punti il duo nordico è riuscito a superare nella finalissima per il ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola standard 25 metri junior mista l’Italia è d’argento : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della pistola standard 25 metri junior mista: tra le 12 squadre iscritte alle qualifiche c’era anche una coppia italiana, formata da Margherita Brigida Veccaro e Federico Nilo Maldini, che si è messa al collo la medaglia d’argento. Dopo le eliminatorie, chiuse dall’Italia in terza posizione, utili a formare gli accoppiamenti delle semifinali ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola standard 25 metri senior maschile è quinto Alessio Torracchi : Si è appena conclusa a Bologna, sede degli Europei di Tiro a segno 25 – 50 metri, la finale della pistola standard 25 metri senior maschile, dove gli azzurri in gara non sono rientrati in top 3 nella prova individuale, chiudendo al quinto posto nella classifica a squadre. quinto Alessio Torracchi, 17° Dario Di Martino, 36° Riccardo Mazzetti. Vittoria per l’ucraino Pavlo Korostylov, primo con 573, davanti al turco Yusuf Dikec, secondo ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : il titolo juniores di pistola standard va al francese Cussigh. Spinella chiude 5° : E’ tempo della “Marsigliese” agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, che si stanno tenendo in quel di Bologna. Laurent Pierre Andre Cussigh infatti è riuscito a vincere la gara maschile juniores di pistola standard da 25m. Mettendo insieme 572/600 punti il transalpino è riuscito a precedere di una sola lunghezza il rappresentante della Repubblica Ceca Matej Rampula, secondo a quota 571, e il tedesco Florian Peter, bravo a ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola 50 metri senior mista vince la Russia : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è conclusa l’ultima finale di giornata, quella della pistola 50 metri senior mista: ristretta la partecipazione, con sette coppie al via, tra le quali non figurava l’Italia. Al termine delle eliminatorie la prima classificata è andata direttamente alla finale a quattro e le altre si sono scontrate in semifinale. A vincere le qualifiche è stata Ucraina 2, passata direttamente alla ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella carabina a terra 50 metri junior mista si impone l’Ungheria : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della carabina a terra 50 metri junior mista: tra le 21 squadre iscritte alle qualifiche c’erano anche due coppie italiane, che però non sono rientrate tra le otto qualificate per le semifinali. Italia 2 di Sofia Benetti e Michele Bernardi è giunta 16ma, mentre Italia 1 di Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello si è classificata 20ma. Nelle semifinali per ...