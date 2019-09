Terremoto in Albania | forte scossa | avvertita anche in Puglia Si temono danni a Durazzo

Terremoto magnitudo 5.8 in Albania : panico a Durazzo e Tirana - paura in Puglia e al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto si è verificata in Albania con epicentro vicino a Durazzo alle 16:04. La scossa ha avuto una magnitudo Mwp 5.8 nella costa Albanese settentrionale ed è stato avvertito anche a Tirana. Tanta la paura avvertita da milioni di persone nell’area, anche nella vicina capitale Tirana. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia e in tutto il Sud Italia. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica ...

Terremoto : scossa in Albania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata in Albania poco fa. La scossa, di magnitudo 4.0, si è verificata alle ore 17:37. L'epicentro è stato localizzato a Shkoder, in Albania, mentre l'ipocentro a soli 10 Km di profondità.