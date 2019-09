Terremoto di magnitudo 5 8 sulla costa albanese Scossa avvertita anche in Puglia

Terremoto - scossa di magnitudo 5.8 in Albania : avvertita anche in Puglia : Una scossa di Terremoto ha fatto tremare l’Albania pochi minuti dopo le 16. L’epicentro del sisma è segnalato dall’Ingv pochi chilometri a nord di Durazzo, lungo la costa settentrionale del Paese delle Aquile, e una profondità di 20 km. La scossa – seguita da una replica pochi minuti dopo – è stata avvertita distintamente anche in Puglia. Numerose le telefonate per chiedere informazioni sono arrivate ai centralini ...

Terremoto magnitudo 5.8 in Albania : panico a Durazzo e Tirana - paura in Puglia e al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto si è verificata in Albania con epicentro vicino a Durazzo alle 16:04. La scossa ha avuto una magnitudo Mwp 5.8 nella costa Albanese settentrionale ed è stato avvertito anche a Tirana. Tanta la paura avvertita da milioni di persone nell’area, anche nella vicina capitale Tirana. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia e in tutto il Sud Italia. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica ...

Terremoto in Molise : scossa magnitudo 2.7 avvertita dalla popolazione : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato alle 17.04 con epicentro a Guardialfiera, in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita da molti abitanti del paese. Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Ingv ad una profondità di 16,7 km Il sindaco: “Non ci sono danni” Il sindaco Vincenzo Tozzi ha fatto sapere che "non ci sono danni in paese". Ad avvertire la scossa anche il vicesindaco che, a quell'ora, era in ...

Terremoto vicino Norcia - magnitudo 3.3 : avvertito anche ad Ascoli e Teramo : Terremoto vicino Norcia di magnitudo 3.3. Secondo l'Ingv il sisma è avvenuto intorno alle 21.36 ed è avvenuto a 3 km da Norcia a una profondità di 10 km con coordinate...

Terremoto Norcia - è sciame sismico. Registrate tre scosse - la più forte 3.3 magnitudo : L'INGV ha diffuso le rilevazioni di tre scosse di Terremoto, a distanza di trentadue minuti esatta la prima dall’ultima, Registrate nell’area di Norcia. La terza è stata la più forte. Le rilevazioni dell’Ingv parlano di magnitudo 3.3. Le due precedenti erano invece di 2.1 e 2.7. La prima è stata registrata alle 20.04.Continua a leggere

Terremoto a Catania : tre scosse con magnitudo fino a 3.3 : Terremoto con tre forti scosse, la prima alle 20.40 con magnitudo 3,1, la seconda, alle 20.52 con magnitudo 2,5, la terza alle 23.32 con magnitudo 3.3, nella zone di Bronte, comune della Città...

Sciame sismico in Sicilia - nuova scossa di Terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Terremoto a Bronte : due scosse in dieci minuti - la più forte di magnitudo 3.1 : Le due scosse di Terremoto registrate dalla sala sismica dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Parco dell'Etna, a circa 7 chilometri dal centro di Bronte. La scossa più forte è sta avvertita distintamente dalla popolazione perché molto superficiale ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Due scosse di Terremoto a Bronte in provincia di Catania : una di magnitudo 3.1 : Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv a Bronte in provincia di Catania. la scossa più forte di magnitudo 3.1

Calabria - Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza : Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato avvertito a Diamante 39 minuti dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato individuato dalla sala sismica Ingv di Roma a tre chilometri a Sud-Est della città in provincia di Cosenza. Il sisma si è verificato ad una profondità di 273 chilometri.Continua a leggere

Cosenza - Terremoto di magnitudo 3.2 : 01.57 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 00:39 sulla costa ovest della Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 273 km di profondità ed epicentro 3 km a sud est di Diamante. Non si segnalano danni a persone o cose

Forte Terremoto in Indonesia - scossa di magnitudo 5 - 9 al largo di Halmahera [DATI e MAPPE] : Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha avuto luogo oggi al largo dell’isola di Halmahera, in Indonesia: lo riferisce l’istituto geologico statunitense USGS. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno informazioni di vittime o feriti. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe estrapolate dall’INGV. L'articolo Forte terremoto in ...

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 : Terremoto in Calabria dove una scossa di magnitudo 4.2, si è verificata alle 4:57 di oggi sulla costa nord occidentale della regione, con epicentro in mare, nell’area del tirreno cosentino. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.2 ore 04:57 IT del 09-09-2019, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=267Km #INGV_23050511 https://t.co/jGgNUs3D8E— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 9, 2019 La profondità è stata di circa 267.3 Km ...

Terremoto di magnitudo 4.2 al largo della Calabria - fermati i treni : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4.57 al largo della costa della provincia di Cosenza in Calabria. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...