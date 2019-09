Terremoto Centro Italia | l’Ingv | “Prosegue lo sciame sismico | scosse tra Lazio | Marche e

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Terremoto Centro Italia : ancora scosse al confine fra Marche - Umbria e Lazio : Proseguono le scosse di Terremoto al Centro Italia, nell'area di confine fra Marche, Umbria e Lazio, dove si sta osservando un generale incremento dell'attività sismica nell'ultimo periodo. Dopo...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L'epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l'ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 20.40. L'epicentro è stato localizzato a Bronte, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto superficiale, avvertita dunque dalla popolazione.

Terremoto in Centro Italia - Bosch in eBike tra le città colpite : un percorso di 120 km tra Abruzzo - Lazio e Marche : A distanza di tre anni dal Terremoto che ha colpito il Centro Italia e dieci anni dal sisma che distrusse L’Aquila, Bosch sceglie proprio il capoluogo abruzzese come punto di partenza per la terza edizione della pedalata solidale in eBike nelle zone terremotate del Centro Italia. Il 21 settembre, infatti, istituzioni, atleti e collaboratori parteciperanno all’evento “6 A per il Centro Italia”: “6” come le tappe del tour che attraverserà le ...

Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 3 km sudest da Diamante (Cosenza) alle 00:39:26, ad una profondità di 273 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 3 km est da Norcia (PG) alle 07:22:05, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Centro Italia - appello di Primo Di Nicola (M5s) a Conte : “Chiuda le scuole a rischio sismico” : “Chiuda immediatamente tutti gli edifici che non soddisfano i parametri della sicurezza sismica. Non si assuma anche lei la responsabilità politica e morale di questo andazzo”. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, lancia su Facebook un appello al presidente del Consiglio, all’indomani della sua visita in Centro Italia, per chiedere che vengano chiuse le scuole a rischio sismico nelle aree colpiti dal ...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 12:18. L'epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l'ipoCentro a soli 9.3 Km di profondità. Sono diversi i microsismi che si stanno verificando nella zona, interessata 3 anni fa da due violente scosse.

Terremoto Centro Italia : “Urgente un responsabile per la ricostruzione” : “La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo. Ho avuto conferma ieri sera direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà. Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco”: così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco ...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il Terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte a colloquio con i sindaci del cratere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova in Centro Italia, ad Accumoli, presso una struttura polifunzionale nell’area delle soluzioni abitative d’emergenza che ospitano i residenti di uno dei Comuni più colpiti dal Terremoto del 24 agosto 2016, per incontrare i sindaci delle zone colpite. Alla riunione partecipano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini, commissario straordinario per la ...