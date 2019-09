Tennis | Laver Cup 2019 | Milos Raonic lotta ma Rafael Nadal la spunta Europa in vantaggio

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Isner rimonta Zverev e regala il pareggio a Team World : Tutto in parità nella Laver Cup 2019. John Isner consente al Team World di pareggiare (nella seconda giornata ogni vittoria vale due punti) sul 3-3 contro il Team Europe. Il gigante americano ha sconfitto in tre set al super tie-break Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 6-4 10-1 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel primo set Zverev ha subito una palla break in apertura, ma Isner riesce a salvarsi. Da quel momento i due ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Tsitsipas riporta in vantaggio l’Europa. Il greco si impone al super tie-break contro Fritz : Terzo incontro odierno della prima giornata della Laver Cup 2019 di Tennis, torneo a squadre facente parte il calendario ATP che mette a confronto la compagine dell’Europa e quella del Resto del Mondo. Sull’hard del Palexpo di Ginevra (Svizzera) si sono confrontati nel primo incontro della sessione serale il n.7 del mondo Stefanos Tsitsipas e il n.30 ATP Taylor Fritz. Il greco si è imposto contro l’americano 6-2 1-6 10-7, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - Laver Cup 2019 : programma prima giornata (20 settembre). In campo Fognini - Federer gioca il doppio : orari e tv : Venerdì 20 settembre andrà in scena la prima giornata della Laver Cup 2019, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che coinvolge l’universo del Tennis. Si preannuncia una contesa estremamente appassionante a Ginevra (Svizzera), ad aprire le danze sarà il confronto tra Thiem e Shapovalov alle ore 13.00 e a seguire toccherà a Fabio Fognini contro Sock. A partire dalle ore 19.00, invece, il match tra Tsitsipas e Fritz prima ...