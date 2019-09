Tajani: serve quota di proporzionale

"Se i partiti di centrodestra non stanno assieme non si vince e non si governa: la coalizione non è e non può essere un monolite,non è un partito unico". Lo sottolinea, vicepresidente di FI, ad Atreju, rilanciando per questo la necessità di "una legge elettorale che conservi unadi". E a Salvini dice: "Le regole vanno scritte insieme prima della partita". Poi assicura di non temere "emorragie" di parlamentari da FI a 'Italia Viva'. "Nessuna ipotesi di compromesso con Renzi, né con Conte", afferma.(Di sabato 21 settembre 2019)