Summit Onu sul Clima | Greenpeace | «I leader si presentino al vertice con piani concreti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019)chiede airiuniti lunedì prossimo a New York, per ildelle Nazioni Unite sul, di presentareambiziosi eper contrastare l’emergenzatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per iliniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro i cambiamentitici, appuntamento a cuiaderisce ufficialmente anche in Italia. L’obiettivo del, convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, è quello di rafforzare gli impegni nazionali in materia die garantire che id’azione, e non solo discorsi. Guterres ha chiesto che le proposte che iporteranno alsiano chiare, attuabili e ...

SkyTG24 : Oggi migliaia di persone scendono in piazza in 150 Paesi per lo “sciopero globale”, in vista del summit #Onu sul cl… - felixmora1985 : RT @Greenpeace_ITA: Lunedì prossimo a New York il Summit delle Nazioni Unite sul #clima: servono PIANI AMBIZIOSI e CONCRETI per contrastare… - AnnaNegrotti : RT @ansa_ambiente: Il #ClimateActionSummit 2019 dell'#ONU si terrà a #NewYork lunedì 23 settembre. Per l'Italia parteciperanno il premier,… -