Studentessa non indossa il reggiseno e viene sospesa | la reazione della ragazza è

(Di sabato 21 settembre 2019) Una, Kaitlyn Juvik è statadalla scuola perché sotto la maglietta non portava il. A decidere la sospensione è stata la dirigenzascuola Helena High Scholl che si trova in Montana negli Stati Uniti d’America. A far provocare la sospensioneè stato un suo compagno di classe che è andato a riferire al Preside che laaveva un abbigliamento inappropriato perché non aveva sotto la maglietta il. Laè stata veemente. Ha postato subito la foto sui social di come era vestita al momento in cui è statadal Preside. Lava una maglietta nera che lasciava le spalle scoperte. Laha raccontato che il Presidescuola le ha detto che il suo abbigliamento faceva sentire in disagio gli altri alunni. Laha così commentato l’assurda decisione del Preside: ...

