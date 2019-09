Sondaggio | Renzi | Italia viva è al 4 | 4%  Per uno su 4 ha fatto bene a lasciare il Pd

Matteo Renzi - il Sondaggio-Pagnoncelli boccia Italia Viva : quanto vale - quanti voti ruba al Pd : Puntuale, come quasi ogni sabato, sulle colonne del Corriere della Sera ecco far capolino l'attesissimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli. Va da sé, in una settimana come questa i riflettori di Ipsos sono puntati in primis su Matteo Renzi e sulla sua Italia Viva, la nuova formazione politica na

Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo - sorpasso del M5s sul Pd che perde tre punti (dopo l'addio di Renzi) : Nuovo sorpasso del Movimento 5 stelle sul Partito democratico. Secondo un Sondaggio dell'Istituto Demopolis per Otto e Mezzo condOtto da Lilli Gruber su La7, il peso delle forze politiche all'indomani della scelta di Matteo Renzi di fondare un nuovo partito è il seguente: la Lega si conferma primo p

Pd : Sondaggio Agorà - dem in calo dopo scissione Renzi : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Pd in calo per effetto della scissione Renziana. Secondo un sondaggio di Agorà, i dem perdono il 2,8% nell’ultima settimana passando dal 23 al 20,2. Italia viva di Matteo Renzi è al 3,4%. Mentra la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda all’1,1. L'articolo Pd: sondaggio Agorà, dem in calo dopo scissione Renzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini - il Sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe

Italia viva : Sondaggio Emg Acqua - 26% Pd bene separazione Renzi : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai3, per il 26% degli elettori del Pd Matteo Renzi ha fatto bene a separarsi dal Pd (‘certamente s씝 il 9%, ‘probabilmente s씝 il 17%). Nel totale degli elettori sono il 31% ad esprimersi favorevolmente (‘certamente s씝 il 10%, ‘probabilmente s씝 il 21%). ...

Sondaggio di Masia per Agorà - cosa pensano gli elettori del Pd sull'addio di Renzi? Numeri preoccupanti : Non sono tempi semplici per Matteo Renzi. Quello che sembrava un periodo florido, potrebbe decretare la fine dell'ex premier. Secondo i Numeri definiti dal Sondaggio di Fabrizio Masia, per la maggioranza degli elettori del Partito Democratico Renzi non ha fatto bene a separarsi da Nicola Zingaretti.

Matteo Renzi - il primo Sondaggio YouTrend su Italia Viva : ecco quanto vale : Prime stime sulla nuova creatura politica di Matteo Renzi. Si parla, ovviamente, di sondaggi. E quanto può valere, dunque, Italia Viva, il nuovo soggetto che nascerà in seguito alla scissione dal Pd? Una prima analisi viene offerta da Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che dice la sua interpellato a Ta

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Matteo Renzi è al 15 per cento" : Quali sono le aspettative sul nuovo governo? E su Matteo Renzi? Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sui politici più apprezzati e la fiducia nell'esecutivo giallo-rosso, illustrato da Giovanni Floris in diretta a DiMartedì su La7, parla chiaro: alla domanda, "con il nuovo governo le cose per lei...?",