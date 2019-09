Sondaggio Ipsos | gli italiani bocciano il nuovo partito di Renzi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Ilprogetto politico di Matteonon sembra convincere pienamente l'elettorato di centrosinistra: è questo ciò che emerge dall'ultimo, in cui si coglie l'opinione deglisu Italia Viva,progetto dell'ex segretario delDemocratico. L'opinione più diffusa è quella che vede ilprogetto come unpiccolo, che non sarà capace di raccogliere molti consensi. I dati delL'uscita di Matteodal Pd viene giudicata in modo positivo soltanto dal 28% degli, mentre il 52% dà un giudizio negativo. L’opinione pubblica non sembra del tutto soddisfatta del successo che avrà l'operazione politica di: il 67% di loro pensa che Italia Viva non saprà raccogliere molti consensi, e resterà una figura marginale nello scenario politico italiano. Solo il 16% di loro pensano che possa essere un riferimento importante per ...

Rocco_italiano2 : RT @51fini: Renzi vale il 4,4% Renzi vale il 4,4% secondo il consueto sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della sera. Il 4,4% dei voti… - pietro_nurra : RT @51fini: Renzi vale il 4,4% Renzi vale il 4,4% secondo il consueto sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della sera. Il 4,4% dei voti… -