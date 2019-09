Sogno Werner | scout Milan presenti a Benfica-Lipsia

Fonte : milanworld

(Di sabato 21 settembre 2019) Il calciomercato delnon si ferma mai, anzi nella prossima sessione invernale potrebbe regalare qualche sorpresa ai tifosi, il. Glidel, come riferisce la testata calciomercato.com eranodurante la sfida di Champions League. Calciomercatoal Da Luz perDopo essere stati in missione per sondare il terreno per Camavinga del Rennes, Maldini, Boban e Massara stanno osservando altri giocatori. Al Da Luz c’era in campo Ruben Dias, legato professionalmente all’agente Mendes con cui ilha già collaborato felicemente in passato. Difensore esperto del, anche se giovanissimo, è già entrato nel giro stabile della Nazionale portoghese.Occhi puntati anche sul portiere Odisseas Vlachodimos, elemento di cui si parla molto bene, che potrebbe arrivare in caso di mancato rinnovo di Donnarumma. ...

