Softball | l’Italia invierà la candidatura per organizzare gli Europei del 2020

Fonte : oasport

Un'estate da sogno per la Nazionale italiana di softball che in luglio a Utrecht ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Si è radunato oggi il Consiglio Federale con il presidente Marco Mazzieri che ha confermato la scelta, concordata con il CONI, della Città di Sendai come sede ufficiale del raduno ufficiale pre-olimpico di preparazione. La news più importante però è per la prossima stagione: come leggiamo nel comunicato FIBS, infatti, "Il CF ha votato il mandato al Presidente di inviare la candidatura dell'Italia per l'organizzazione del Campionato Europeo di Softball 2020".

